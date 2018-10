Seguirán las sanciones a China: "Me queda mucho más por hacer", dijo Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el jueves que puede dañar aún más a la economía china, sin dar señales de que la guerra comercial con Pekín pueda dar marcha atrás.

Trump impuso aranceles de casi 200.000 millones de dólares a las importaciones chinas el mes pasado y amenazó con más medidas si China tomaba represalias. Pekín respondió más tarde con gravámenes de unos 60.000 millones de dólares a las importaciones estadounidenses.



"Ha tenido un gran impacto", dijo Trump en una entrevista en el programa "Fox & Friends" de Fox News. "Su economía ha caído de forma muy sustancial y me queda mucho más por hacer si quiero", agregó.

"No quiero hacerlo, pero tienen que venir a la mesa (negociadora)", indicó.



No obstante, Trump dijo que los chinos quieren negociar, pero no cree que estén preparados. Además, culpó a anteriores presidentes estadounidenses por dejar que China usara prácticas comerciales injustas.

"Han vivido demasiado bien por demasiado tiempo y, francamente, sospecho que piensan que los estadounidenses son estúpidos. Los estadounidenses no son estúpidos. Nos lideraron mal en lo relativo al comercio", comentó.



La creciente guerra comercial hizo que el Fondo Monetario Internacional recortara el martes sus previsiones de crecimiento económico mundial para 2018 y 2019.