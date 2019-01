Siete muertos en un tiroteo en bar de Playa del Carmen

Siete personas murieron en la noche del domingo en un tiroteo en un bar de Playa del Carmen, en el Caribe mexicano. Seis perdieron la vida en el lugar y un séptimo una vez hospitalizado.

Dos hombres entraron al local Las Virginias sobre las 20 hora mexicana del domingo (las 23 en Uruguay) y dispararon con armas de alto calibre, por lo que se escucharon varias ráfagas. A continuación, salieron del lugar y escaparon en un vehículo.

El suceso recuerda al tiroteo el 16 de enero de 2017 en la popular discoteca Blue Parrot, que dejó seis muertos y una quincena de heridos en Playa del Carmen durante un festival de música electrónica, debido a una disputa entre traficantes por la venta de drogas.

A diferencia del Blue Parrot, ubicado en la zona hotelera y de restaurantes, este establecimiento se situaba en la periferia de la ciudad y era frecuentada mayoritariamente por residentes de la localidad.

Desde 2017 la violencia se ha extendido a buena parte del suroriental estado de Quintana Roo, que recibe una importante cantidad de turistas y divisas extranjeras, por la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación con Los Zetas y otros grupos delictivos para controlar la región.

Pemex custodiada.

En tanto, la ofensiva que emprendió el Gobierno de México contra el robo de combustible, que ha provocado escasez en el centro del país, está dando resultados y continuará el tiempo que sea necesario, dijo ayer lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente anunció ayer lunes que el Ejército refuerza desde la vigilancia en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), tras días de escasez de gasolina por problemas en el suministro en varios estados. López Obrador dijo que había ya 4.000 elementos trabajando para evitar el robo de hidrocarburos, a los que se sumaron ayer lunes 900 nuevos efectivos.

En los últimos días, al menos ocho estados mexicanos han padecido desabastecimiento de combustibles y el cierre de estaciones de servicio por falta de hidrocarburos, ocasionando largas colas en gasolineras y compras de pánico.

Ayer lunes, noticieros locales mostraban largas colas de automovilistas para surtir de gasolina en estados centrales y en otros como Jalisco, en el occidente del país, y Tamaulipas, en el noreste. Además, se reportaron varias estaciones de servicio cerradas justo en el reinicio de las clases.

Pemex y el Ejecutivo han atribuido este suceso al cambio de modelo en el sistema de suministro para evitar el robo de hidrocarburos, que generó pérdidas del orden de los 3.382 millones de dólares en 2018.

"Estamos cambiando todo el sistema de distribución, por eso el desabasto (...) tenemos gasolina suficiente pero estamos cuidando la distribución", dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina, agregando que no se tiene una fecha establecida para normalizar el suministro.

"Le podemos decir a la gente, a todos los mexicanos, que tenemos gasolina suficiente. Y no hay problema de desabasto, lo que estamos cuidando es la distribución. No abrimos los ductos para que no haya fugas", apuntó.