Sergio Ramírez: “El panorama de la región se abre a dos polos: democracia y tiranía”

El Grupo de Diarios América (GDA) escoge todos los años a los personajes más destacados. En esta oportunidad el escritor nicaragüense y defensor de derechos humanos Sergio Ramírez fue el elegido como Personaje Latinoamericano GDA 2021, en un momento en que las democracias de la región enfrentan embates de la pandemia, dificultades económicas y desconfianza de sus ciudadanos en las instituciones. Ramírez formó parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que se creó tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979. Se convirtió en el primer centroamericano en ganar el Premio Cervantes en 2017.

-En un año con pandemia, crisis migratoria y los problemas habituales de América Latina, Nicaragua fue protagonista por la reelección de Ortega. ¿Cómo analiza el impacto de este proceso en la región?



-Un proceso de esta naturaleza lo que crea es mayor polarización en aquellos países que están en un sistema democrático, por imperfecto que sea.



Entre los países que llevan procesos electorales y tienen esta manera institucional de sustituir a los gobiernos cuando vencen sus períodos, y aquellos otros gobiernos en que, como el de Nicaragua, su única voluntad política es quedarse para siempre en el poder, no importa cuán ferozmente se pase por encima de las leyes, la Constitución; la violación de los derechos humanos, la represión.



Parece que el gran panorama de América Latina, por muchos matices que tenga, se abre a estos dos polos: democracia y tiranía. Puede ser que a alguien no le gusten los resultados de las elecciones en determinado país, pero al fin y al cabo es la voluntad popular. Por mucho que la opinión pública y el electorado estén polarizados, elige, determina quién sigue adelante. Hay mecanismos que a veces pueden parecer espurios, de sustitución de los gobiernos, como en el Perú. A los pocos meses el Presidente (Pedro) Castillo está siendo sometido a esta prueba; o ahora en México, donde el instituto electoral está convocando a una ratificación del gobierno de (Andrés Manuel) López Obrador a mitad del mandato. Y aunque estos son mecanismos que pueden funcionar mal o bien, son mecanismos democráticos. Yo estoy hablando del cierre total de oportunidades, de que el electorado está preso dentro de su propio país, exiliado o preso en las cárceles, y no se puede expresar de ninguna manera.



-Hay alertas sobre las pérdidas de derechos fundamentales en Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Destaca otro país que corre esa clase de riesgos?



-Diría que un modelo muy distinto, pero muy preocupante, es El Salvador. El Presidente (Nayib) Bukele tiene un enorme respaldo popular, del 85%, que no parece disminuir. A muchos les parece que lo está haciendo bien, y esos son los grandes riesgos que tiene la opinión expresada democráticamente. Bukele invadió la Asamblea Nacional con fuerzas militares, luego sustituyó a los jueces de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema, y a nadie le pareció mal.



-¿Este momento de populismos en la región tiene diferencias con otras épocas en que se vio desfilar caudillos y populistas en el poder?



-Creo que esto tiene una razón histórica que no hay que perder de vista. El surgimiento del primer populismo contemporáneo, del populismo moderno en América Latina, Getulio Vargas, Juan Domingo Perón, hasta mitad del siglo XX, tenía sus propias características, más o menos las mismas bases. El populismo contemporáneo comienza en Venezuela a finales de los años 90 con Hugo Chávez. Pero aquí hay una razón muy importante, y es que el sistema político bipartidista que se crea en Venezuela después de la caída de (Marcos) Pérez Jiménez en 1958, y que funciona muy bien, se termina desmoronando por la falta de renovación, por la corrupción, y esto es lo que le va a dar a Chávez el gran pretexto para volverse el héroe popular de un golpe de Estado, que es algo inusitado.



Llega al poder con un enorme respaldo de masas y se encuentra con las valijas llenas de oro, las arcas llenas de petróleo, oro negro, y oro de verdad. Es decir, Chávez tenía una caja chica muy grande con la cual dar a otros gobiernos, obtener apoyo político en el Caribe, Nicaragua, Centroamérica, con puertas petroleras abiertas, repartir viviendas, crear universidades de muy baja calidad académica. Este es el populismo. El populismo que multiplica los panes sin que el pan tenga levadura.

-Pedro Castillo llegó al poder en Perú, Ortega en Nicaragua, Maduro ganó las regionales, Arce cumplió un año en Bolivia, López Obrador está en la mitad de su mandato. ¿Cómo ve esos movimientos políticos?



-El sistema político tradicional estaba basado más o menos en partidos tradicionales, desde siglos incluso, y ahora estos son marginales. En Colombia, por ejemplo, el Partido Liberal y el Partido Conservador, en las elecciones actuales, no pesan absolutamente nada. El poder se lo están disputando otro tipo de fuerzas que tienen una nueva matrícula. Estas son nuevas expresiones políticas frente a una crisis de credibilidad del sistema político anterior. Eso es lo que esta determinando la historia de América Latina hoy en día.



Y ya no digamos en Chile, donde la vieja alianza pos-Pinochet ha quedado desplazada de la opinión pública, y también la derecha que representa el Presidente. Entonces hay otros polos hacia los cuales la gente se siente atraída.



-¿Cómo ve la segunda vuelta de las elecciones de Chile?



-Para mí, la situación de Chile es realmente apasionante, porque después de los movimientos en las calles de 2019, con gente de muy distintas tendencias, salió una asamblea constituyente, que veo que ahora está pasando a un segundo plano para abrir el escenario entre dos fuerzas muy polarizadas, que no estaban en el panorama electoral tradicional, y me parece que eso es lo que concita el gran interés. La ventaja de esta polarización es que se va a resolver en las urnas, y puede ser que a mí no me guste el resultado electoral cuando estas elecciones pasen, pero esos son los resultados, lo que la gente quiere. Las opciones políticas son asuntos libres de la gente, que vota, decide y después paga las consecuencias de su decisión. Pero lo importante es que se vote.



