"Uruguay está peor que Buenos Aires", dijo jerarca argentino respecto al coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, dijo en entrevista con TN que "Uruguay está peor que Buenos Aires en porcentaje", respecto al COVID-19.

El jerarca argentino dijo que "cuando uno quiere ver cómo va -respecto al combate del coronavirus- tiene que mirar para los costados. Y si uno mira Chile y Brasil ve que vamos por el buen camino".

El periodista le preguntó a Berni qué pasaba con Uruguay y Paraguay, a lo que el jerarca respondió que "Paraguay no tomó las medidas que sí tomó Argentina; Uruguay está peor que Buenos Aires en porcentaje. Usted cuando toma una medida no trata una enfermedad, se tratan los enfermos. No es lo mismo un país con la densidad geográfica que el nuestro, con la diversidad demográfica, con la amplitud térmica del nuestro que lo que es Uruguay".

Al día de hoy, Argentina confirmó 25.974 casos de coronavirus y fallecieron 735 por el virus. Según informó Efe, el foco principal de contagios continúa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).