“Será un gran Open de Australia con o sin él”, dice Rafael Nadal

La saga alrededor del caso Novak Djokovic ensombrecía ayer sábado la previa del Open de Australia y hastiaba al resto de tenistas como Rafael Nadal, quien señaló que el torneo “es mucho más importante que cualquier jugador”.

Antes del inicio del Grand Slam del lunes, el exnúmero uno del mundo español aseguró que “será un gran Open de Australia con o sin él”.

“Si termina jugando, bien. Y si no termina jugando, es lo que hay”, aseveró.



El español, que como Djokovic aspira a ganar su 21º Grand Slam y desempatar el récord que comparten también con Roger Federer, aseguró respetar al serbio “como persona, por supuesto, y como deportista, sin ninguna duda”.



“Realmente lo respeto, incluso si no estoy de acuerdo con muchas cosas que ha hecho en las últimas dos semanas”, insistió.



La saga ha generado controversia en el circuito, entre los propios jugadores.

Fundamentos

El gobierno australiano reconoce que, pese a no estar vacunado frente al COVID-19, el tenista Novak Djokovic presenta un “riesgo insignificante” de infectar a otras personas. Entonces, ¿por qué el ministro de Inmigración de ese país ha cancelado su visado y quiere deportarlo?



A continuación, los motivos clave que ha esgrimido el ministro Alex Hawke en un documento publicado por la corte federal de Australia, que examina el recurso:



-Antivacunas. La presencia de Djokovic en Australia “puede alentar el sentimiento antivacunas”, indica Hawke, subrayando que Djokovic ha expresado públicamente su oposición a recibir el inmunizante. Esto puede empujar a los australianos a no vacunarse o a no administrarse la dosis de refuerzo, según argumenta.



-Desprecio por las reglas. Djokovic reconoció “un error de juicio” al encontrarse con un periodista del diario L’Équipe después de haber dado positivo de COVID-19 en diciembre. Si se queda en Australia, el deportista puede “fomentar un desprecio similar” a las guías sanitarias ante la pandemia, opina el ministro.



-Orden público. Como referente deportivo, el incumplimiento de Djokovic de las medidas sanitarias y su rechazo a la vacunación puede minar la gestión de la pandemia en Australia, según Hawke.



No solo puede animar a la gente a saltarse las reglas sanitarias, sino que también puede conducir a “agitación social”, asegura. El ministro enumera las “marchas y protestas” que han tenido lugar en Australia, que “pueden ser por ellas mismas un foco de transmisión comunitaria”.



-Declaración falsa. Djokovic reconoció haber entregado una declaración errónea a las autoridades australianas asegurando que no viajó en los 14 días previos a su llegada a Melbourne el 5 de enero cuando, en realidad, se trasladó de Serbia a España. Atribuyó el error a su agente, que admitió su responsabilidad.



Hawke acepta que Djokovic no vulneró la ley si el formulario no fue llenado por él, pero asegura que “debería haber sido más cuidadoso” con un documento tan importante. En cualquier caso, el ministro no lo considera un factor crucial y afirma que la decisión final hubiera sido la misma independientemente de esa declaración.



-Preservar la salud. Cancelar el visado puede causarle inconvenientes a Djokovic, pero estos no compensan los riesgos que su permanencia supone para la gestión del COVID-19 en el país, afirma el ministro.