Sepultaron a la mediática argentina Natacha Jaitt

La mediática argentina Natacha Jaitt, quien fue encontrada muerta en la madrugada del sábado en un salón de fiestas en la localidad bonaerense de Tigre, fue sepultada ayer domingo en el cementerio de La Tablada.

Luego de la autopsia, el cuerpo de Jaitt, de 41 años, permaneció en el edificio de una funeraria hasta que se confirmó su ascendencia judía, un requisito necesario para poder ser enterrada bajo esa tradición religiosa. Tras esa confirmación, los restos de Jaitt fueron trasladados desde la sala velatoria de la AMIA hasta el cementerio situado en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

El cortejo fúnebre arribó alrededor de las 13.50 y en la entrada se reunieron varios vecinos. Hubo aplausos mientras los autos ingresaban. La ceremonia, de la que participaron decenas de familiares y amigos de Jaitt, duró cerca de una hora.

El cuerpo de Jaitt fue encontrado cerca de las 2 del sábado en una casa quinta donde funciona el salón "Xanadú", con restos de cocaína en las fosas nasales y ninguna lesión externa. El hermano de la modelo ya pidió a un abogado para presentarse como querellante en la causa ante la sospecha de que pudo haber sido víctima de un delito, aunque hasta ayer no había ningún imputado por parte de los fiscales. En un primer momento, peritos médicos certificaron que el cuerpo de Jaitt no presentaba signos de violencia ni de defensa, por lo que se presumió que había sufrido un accidente cerebro-vascular (ACV) por consumo de alcohol y drogas, ya que se le extrajo una muestra de sus fosas nasales que dio positivo para cocaína.

La autopsia realizada luego en la morgue judicial de San Fernando estableció que Jaitt murió a causa de una "insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón secundaria y falla multiorgánica", aunque para establecer por qué llegó a este cuadro, habrá que efectuar peritaje complementarias, especialmente la toxicológica.

La investigación señala que Jaitt, que participó en la sexta edición del concurso televisivo Gran Hermano en España en 2004, había acudido al lugar junto a un amigo, un paraguayo de 49 años, para mantener una reunión con el dueño del establecimiento, un argentino de 47, con el fin de realizar distintos tipos de eventos.

En el lugar también estaban un estadounidense de 44 años, un argentino de 45 y una joven de 19, que ya declararon como testigos. Jaitt, madre de dos hijos de 12 y 20 años, acusó en 2018 a reconocidos periodistas y políticos de ser abusadores de menores.

"No me voy a suicidar"

Natacha Jaitt, cuyas declaraciones solían ser polémicas, llegó a escribir en Twitter que podían matarla. "No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa no, no fui. Guarden tuit", anotó. En enero Jaitt denunció que había sido violada.