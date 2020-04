Senadora paraguaya con coronavirus pierde su investidura tras violar la cuarentena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Senado paraguayo expulsó el martes a una legisladora de la oposición que contrajo el coronavirus y a la que sus colegas acusaron de violar las medidas de aislamiento.

Los miembros del Senado quedaron en cuarentena luego del escándalo que involucró a la senadora María Eugenia Bajac, una expastora evangélica conocida por sus posiciones radicales contra la homosexualidad y el aborto.



Bajac pidió permiso y viáticos para un viaje oficial a Guatemala pero terminó volando a Perú a un encuentro religioso, donde se presume se contagió la enfermedad.



En una sesión por teleconferencia, el Senado resolvió por 40 votos a favor y cuatro en contra despojarla de su investidura por "uso indebido de influencias", por no haber llevado a cabo el viaje previsto y haber incumplido el aislamiento preventivo decretado por el gobierno.



"Ella desoyó las indicaciones del Ministerio de Salud de prolongar su período de aislamiento hasta confirmar el caso, asistió a una reunión del Senado y colocó a todo el Senado en una situación de cuarentena, con indicios de haber contagiado a dos personas", dijo la senadora opositora Esperanza Martínez.



Bajac dijo que el viaje a Guatemala se suspendió por motivos sanitarios y viajó en forma particular al encuentro de Perú sin usar los fondos del Congreso.



Aunque pidió disculpas a sus colegas por su comportamiento, Bajac dijo que no existían argumentos para expulsarla.



Además de los senadores, unos 50 funcionarios del Congreso y periodistas quedaron también en cuarentena y el Ministerio de Salud dijo que varios contactos de la senadora dieron positivo a las pruebas.



Otros dos legisladores de la Cámara de Diputados están bajo investigación por violar la cuarentena.