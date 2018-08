El Senado argentino trata la posibilidad de allanar propiedades de Cristina Kirchner

El Senado argentino trata este miércoles el pedido para que se realicen allanamientos a las propiedades de Cristina Kirchner, que es investigada en el marco de la causa conocida como "Los cuadernos de las coimas".

Se trata de una casa en El Calafate y un apartamento en el barrio porteño de Recoleta.

El tema iba a tratarse la semana pasada pero no hubo quórum porque se ausentaron los diputados del Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido Justicialista (PJ) en su totalidad, además de los oficialistas Miriam Boyadjian y Esteban Bullrich.



La expresidenta argentina autorizó al Senado para que se realicen los allanamientos siempre y cuando se cumplan cinco condiciones: que no haya cámaras de televisión ni fotográficas, que estén presentes sus abogados y un senador designado por ella misma, que "se resguarden los objetos de uso personal y de aquellos que conformen el ajuar de las casas" y que el juez Claudio Bonadio, que lleva adelante la investigación, "no rompa nada y disponga que se utilicen los instrumentos técnicos necesarios con los que cuentan las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia, para escanear paredes, divisiones y/o cielo rasos de durlock".