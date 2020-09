"En semanas", en noviembre o a mediados de 2021: cuándo dicen que estarán listas las vacunas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría aprobar una vacuna contra el coronavirus "en cuestión de semanas", pese a las advertencias sobre el peligro de acelerar los procesos en un asunto como este.

"No lo estoy haciendo por razones políticas, quiero la vacuna rápido", dijo Trump en una entrevista con la cadena de televisión Fox, su medio favorito, en referencia a las elecciones del próximo 3 de noviembre, en las que aspira a la reelección.

Sin la operación "Warp Speed" (velocidad de la luz), la iniciativa del gobierno de Estados Unidos para acelerar la investigación de un remedio contra el coronavirus, "no tendrías una vacuna durante años", indicó.



"Aceleré el proceso con la FDA (la Administración de Alimentos y Fármacos). Vamos a tener una vacuna en cuestión de semanas, podrían ser cuatro semanas, podrían ser ocho semanas. Tenemos muchas compañías excelentes", declaró Trump.



Tanto su rival demócrata, Joe Biden, como la compañera de fórmula de este, la candidata a la vicepresidencia Kamala Harris, aludieron al peligro que supone para la seguridad sanitaria el proceso acelerado y la presión política de Trump para lograr una vacuna.



"No me fiaría sólo de la palabra de Trump", apuntó Harris en unas declaraciones a comienzos de mes sobre una vacuna que se aprobara antes de las elecciones, mientras que Biden aseguró que antes de vacunarse le gustaría escuchar "lo que dicen los científicos".



El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, insistió en que para finales de año o principios de 2021 es posible que se haya logrado una vacuna segura y efectiva contra el COVID-19.

Trump aseguró en la entrevista que Estados Unidos se encuentra ahora en una mejor posición respecto al coronavirus que a principios de este año y aseguró que el país "está dando la vuelta a la pandemia".



Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia, superó los seis millones y medio de casos confirmados de COVID-19, con un ritmo de aumento de unos 35.000 nuevos casos diarios, y las muertes ascienden a 194.547, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.



Trump también volvió a defender el haber desestimado públicamente la gravedad del coronavirus en una serie de entrevistas con el periodista Bob Woodward cuando ya sabía del enorme peligro que suponía la enfermedad.

"No quiero generar pánico", insistió Trump.

Alemania prevé vacunar, por voluntariado, contra coronavirus a mediados de 2021

Alemania aspira a alcanzar la inmunidad colectiva frente al coronavirus merced a una vacuna prevista para mediados de 2021, pero sin imponerla a una población tradicionalmente reticente a las vacunación, afirmó este martes el ministro de Salud.



"La vacunación será sobre la base del voluntariado", señaló Jens Spahn en Berlín, durante una conferencia de prensa conjunta con su colega de investigación, Anja Karliczek.



Para alcanzar la inmunidad colectiva, que corresponde a la protección inmunológica de un país ante un agente infeccioso, sería necesario vacunar a entre el 55% y el 65% de la población, añadió.



"Estamos muy confiados en que el objetivo de una alta tasa de vacunación se alcanzará de manera voluntaria", insistió.



Los alemanes son, por naturaleza, escépticos respecto a la vacunación y sus opositores se manifiestan regularmente en las llamadas concentraciones "anti-corona".



Esto llega a tal punto que surgió un debate sobre la pertinencia de imponerla en el país, que resistió bastante mejor la pandemia que sus vecinos europeos, en particular.



Probablemente, habrá que esperar hasta mediados de 2021 "antes de llegar a tener una vacuna y que una gran parte de la población sea vacunada", reiteró Karliczek. Una previsión que coincide con la de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El país prevé un presupuesto de unos 750 millones de euros (unos US$ 889 millones) para promover el desarrollo de una vacuna y asegurar la capacidad de su producción.



La empresa Biontech y el laboratorio farmacéutico alemán CureVac son los más avanzados actualmente en su investigación y recibirán 375 millones y 230 millones de euros (US$ 445 millones y US$ 270 millones), respectivamente. Las discusiones con una tercera empresa, IDT Biologika, aún se encuentran en curso, señaló el ministro.



La empresa que desarrolle una sustancia eficaz contra el coronavirus reservará 40 millones de dosis de la vacuna para Alemania, que también ya negoció un contrato con el grupo internacional AstraZeneca para obtener 54 millones de dosis.



China afirma que su vacuna estará disponible al público en noviembre

La vacuna contra desarrollada en China podría estar lista para ser utilizada masivamente a partir de noviembre, afirmó un funcionario ante la televisión oficial del gigante asiático, en tanto se intensifica la carrera mundial para llegar a la ronda final de pruebas clínicas.

Los investigadores chinos han sido muy optimistas sobre su avance, y las empresas Sinovac Biotech y Sinopharm inclusive exhibieron durante este mes sus "candidatos" a vacunas en una feria comercial en Pekín.

Representantes de las firmas señalaron que esperan que sus vacunas sean aprobadas tras los ensayos de la fase 3, hacia a fines del año.

El lunes de noche, el principal experto en bioseguridad del Centro chino para el control de enfermedades indicó a la cadena oficial CCTV que estaría disponible una vacuna para el público en general "alrededor de noviembre o diciembre".

Wu Guizhen no aclaró a qué vacuna se refería en concreto, pero sí que "de acuerdo a los resultados clínicos de la fase 3, su actual progreso es muy rápido".

El funcionario añadió que él mismo se había vacunado en abril y que se ha sentido bien durante los últimos meses, sin especificar que vacuna había experimentado.

Actualmente, hay nueve vacunas candidatas que están siendo probadas en humanos en etapas adelantadas.

Algunas de las vacunas candidatas chinas han sido ofrecidas a trabajadores esenciales en el marco de un programa de utilización de emergencia.

Un portavoz de la empresa Sinovac indicó este mes a la AFP que "decenas de miles" de personas ya se habían vacunado voluntariamente, incluido el 90% de sus empleados y familiares, entre 2.000 y 3.000 personas.

En junio, el ejército chino aprobó una vacuna para el uso de sus efectivos, que fue desarrollada por su unidad de investigaciones y una empresa dedicada a la biotecnología.

Varios voluntarios dejaron ensayos de la vacuna de Johnson & Johnson en España por noticias de AstraZeneca



La noticia de la enfermedad desarrollada por una participante del ensayo de la vacuna del COVID-19 de AstraZeneca llevó a algunos voluntarios del ensayo de la vacuna de Johnson & Johnson en España a abandonar el proceso.



Aun así, el ensayo cuenta con suficientes voluntarios de reserva para continuar con normalidad, indicó el investigador principal Alberto Borobia.

"Nos ha afectado en parte porque sí que es verdad que esta noticia (...) hizo que voluntarios que teníamos en el estudio retiraran su consentimiento", dijo.



"Pero nos ha afectado poco, porque al final ha sido tal el número de voluntarios que se han ofrecido (...) que tenemos un nutrido grupo de voluntarios reserva", añadió.



La noticia pone de relieve el reto que supone para los fabricantes de medicamentos el ensayo de posibles vacunas para contener la pandemia en un enorme ensayo público. Las farmacéuticas a menudo interrumpen sus ensayos mientras prueban los medicamentos, pero normalmente no lo hacen público.



El ensayo de la vacuna de la COVID-19 de AstraZeneca se suspendió a nivel mundial el 6 de setiembre después de que se informara de la aparición de una enfermedad en una participante en el Reino Unido sin que se conociera el motivo.



Los ensayos se reiniciaron en Reino Unido y Brasil el lunes tras obtener el visto bueno de los reguladores británicos, si bien siguen en suspenso en Estados Unidos.



Janssen, la unidad belga de Johnson & Johnson, comenzó el lunes la fase II de sus ensayos de su vacuna del COVID-19 en España, que se llevarán a cabo en 190 personas y que concluirán el 22 de septiembre. También se están llevando a cabo ensayos en Países Bajos y Alemania, con un total de 550 participantes.