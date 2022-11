Seis los fallecidos y más de 80 heridos en atentado en Turquía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un atentado terrorista con bomba causó este domingo al menos seis muertos y 53 heridos en la céntrica calle Istiklal en Estambul, confirmó el presidente de Turquía, el islamista conservador Recep Tayyip Erdogan.



"Hay personas que han muerto en un atentado con bomba a las 16:20 horas (13:20 GMT) en Istiklal. Ofrezco mis condolencias a los muertos y mis deseos de recuperación a los heridos. El Estado encontrará a los organizadores de este ataque terrorista", dijo Erdogan en una comparecencia en la televisión pública TRT.

"El pueblo puede estar seguro de que se castigará a los agresores. Cuatro personas murieron en el lugar de los hechos y dos en el hospital; hay seis muertos y 53 heridos según las últimas informaciones", agregó el mandatario.



Erdogan hablaba momentos antes de emprender viaje a Indonesia, donde arrancará el martes la cumbre de jefes de Estado del G20.



"Si decimos que es definitivamente un acto terrorista, podemos equivocarnos. Pero por lo que me ha dicho el gobernador (de Estambul, Ali Yerlikaya), tiene aspecto de ser terrorismo. Se cree que hay una mujer implicada. Pero se tomará una decisión definitiva tras la investigación", matizó.



La calle Istiklal, una avenida peatonal llena de comercios, que arranca en la emblemática plaza de Taksim, está a todas horas llena de transeúntes, entre ellos muchos turistas.



Mientras, la autoridad de radiotelevisión turca RTUK decretó una "prohibición temporal" de emitir imágenes del lugar de los hechos y de dar información sobre posibles sospechosos, exceptuando declaraciones de autoridades, para no entorpecer la investigación en curso.



Además, un partido de fútbol de la liga turca, que iba a tener lugar entre el Besiktas y al Antalyaspor, en un estadio situado a solo 700 metros de Taksim, fue aplazado a otra fecha, informó la Federación del Fútbol Turca (TFF) en su página web.



En 2016 hubo varios atentados terroristas en Turquía, la mayoría perpetrados por redes del grupo terrorista Estado Islámico, en Estambul, uno de ellos en la misma calle Istiklal.



Sin embargo, tras la masacre causada por un yihadista en Nochevieja de aquel año en una discoteca a orillas del Bósforo, no se han vuelto a registrar atentados en la ciudad.



La peatonal de Istiklal, en la parte europea de Estambul, es una de las más concurridas de la ciudad, con muchos comercios, a los que también suelen acudir muchos turistas.

Noticia en desarrollo