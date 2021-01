Se hizo pasar por niñera y secuestró a niño de seis años de una colonia de verano en Buenos Aires

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las autoridades judiciales de la ciudad de Buenos Aires investigan el breve secuestro de un niño de seis años en una colonia de verano por parte de una mujer adulta, quien se hizo pasar por una niñera para recoger al menor del recinto y llevárselo, unos hechos que causaron conmoción por los fallos de seguridad del lugar.

Los sucesos se remontan a este jueves al mediodía, cuando la detenida acudió a una colonia de verano ubicada en el barrio porteño de Caballito, entró fingiendo ser la niñera y se llevó con ella al niño, sin que nadie advirtiera nada extraño en su actitud.

Todas las alarmas saltaron poco después, cuando la tía del menor, la única autorizada para recogerlo, acudió a la colonia para llevárselo a casa y se dio cuenta de que no estaba, por lo que llamó rápidamente a la Policía.

"El nene me dice que alguien estaba en ese patio, una chica, que lo agarra fuerte de la mano, le pregunta cómo se llama y dice "vamos, que la puerta está abierta". El nene dice que gritó, pero el profesor no le escuchó. No estaba autorizada ninguna niñera", aclaró Fernanda, la madre del niño, en declaraciones a los medios de comunicación este viernes por la mañana.

Después de que la familia realizase la denuncia, un fuerte operativo policial logró rescatar al niño media hora después, cuando se hallaba en compañía de la mujer en un parque a pocas calles de la colonia.

"La actitud que se observa (de la detenida) es completamente pasiva (...). No opuso resistencia. No hizo referencia de cómo se lo había llevado ni quién era, guardó silencio en ese momento y mostró una actitud tranquila", afirmó en declaraciones al canal TN Carlos Bobillo, el comisario inspector a cargo del operativo.

La mujer permanece bajo privación de libertad mientras avanza la investigación de los hechos, a cargo de la jueza Alejandra Provítola, quien ordenó la recopilación de pruebas y documentos de la detenida, entre ellos sus datos psiquiátricos, señaló el comisario Bobillo.

Además de un caso de sustracción ilegal de menores, la Justicia también mantiene la hipótesis de un posible abuso sexual como "parte de la investigación", según reconocieron la tía y la madre del menor ante los medios de comunicación.

"Voy a hacer todo lo que la Justicia nos ampare para que a ningún papá le vuelva a pasar esto. Es un segundo que uno entra en una situación de locura en que puedes hacer cualquier cosa", aseveró la madre del niño.