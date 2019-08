Saoirse Kennedy muere a los 22 en la casa de su abuela por supuesta sobredosis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La tragedia volvió a golpear a la familia Kennedy, una de las dinastías políticas más importantes de Estados Unidos. Saoirse Kennedy Hill, nieta de Robert “Bobby” Kennedy, murió el jueves a los 22 años de edad.

“El mundo es hoy un poco menos hermoso”, dijo su abuela, Ethel Kennedy (91).



La joven, que debía graduarse en comunicaciones el año próximo del Boston College, estaba en la residencia de su abuela en Hyannis Port, Massachusetts, a donde la policía concurrió en respuesta a una llamada de emergencia. Saoirse llegó a ser trasladada al Hospital Cape Cod en Hyannis, dijo New York Times, citando a familiares y amigos.



El diario The Boston Globe, por su parte, indicó que la muerte pudo deberse a una sobredosis de medicamentos.



En una declaración difundida en redes sociales, la familia dijo: “Nuestros corazones están destrozados por la pérdida de nuestra querida Saoirse. Su vida estaba llena de esperanza, promesa y amor”. La declaración describe el interés que demostró Saoirse por las causas relacionadas a los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres. “Encontró gran alegría trabajando junto a las comunidades indígenas para construir escuelas en México”.



Su interés por la política se vio reflejado en el cargo de vicepresidenta que desempeñó en el College Democrats, el área de divulgación juvenil del Comité Nacional Demócrata.



La joven era la única hija de Paul Michael Hill y Courtney Kennedy, la quinta de 11 hijos de Ethel y Robert Kennedy.



El padre de la joven es un independentista norirlandés, conocido por ser uno de los llamados “Cuatro de Guildford”, acusados erróneamente como participantes en ataques terroristas del Ejército Republicano Irlandés (IRA). Hill estuvo preso 15 años y su historia fue llevada al cine en 1993 en la película En el nombre del padre. Al salir de prisión se casó con Courtney.



“La amaremos y la extrañaremos para siempre”, rezaba el comunicado difundido ayer.



En 2007, cuando Saoirse tenía 10 años de edad, sufrió lo que aparentemente fue un intento de secuestro.



En febrero de 2016, en el periódico de la escuela preparatoria Deerfield Scroll, Saoirse publicó un ensayo en el cual describió su relación con su “enfermedad mental”. “Mi depresión echó raíces al comienzo de mi escuela intermedia y estará conmigo por el resto de mi vida. (...) Aunque fui una niña mayormente feliz, he sufrido episodios de profunda tristeza que pesaban como una roca sobre mi pecho”, dijo.



La muerte de Saoirse se añade a la historia de tragedias en la familia Kennedy.

Su abuelo fue asesinado a balazos en la noche que celebraba su victoria en las primarias en California del Partido Demócrata para las elecciones de 1968. Cinco años antes, el hermano mayor de Robert y el más famoso de los Kennedy, el presidente John Fitzgerald Kennedy, había sido asesinado en Dallas, Texas.



El hermano mayor de ambos, Joseph Kennedy, murió en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial y una hermana, Kathleen, murió cuando se estrelló un avión en Francia en 1948.



En 1984, David Kennedy, un hijo de Robert, murió por sobredosis, y en 1997 otro de sus hijos, Michael, murió en un accidente mientras esquiaba.



En 1999 John Kennedy, hijo de JFK, su esposa Carolyn y su cuñada murieron al estrellarse una avioneta en las costas de Martha’s Vineyard, Massachusetts.



En 2011, Kara Kennedy, hija del exsenador Edward Kennedy, murió de un ataque cardiaco, y en 2011 la esposa de Robert Kennedy Jr, Mary Richardson, se suicidó.



Pese a las tragedias que la persiguen desde hace décadas, la familia Kennedy permanece activa en la política. Roe Kennedy, otro nieto de Bobby, ingresó en 2013 a la Cámara de Representantes. (En base a EFE, AFP, Reuters y El País de Madrid)