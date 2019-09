Santiago Maldonado: reabren la causa y ordenan investigar presunto "abandono de persona"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Dos años después de la muerte de Santiago Maldonado, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó investigar presunto caso de "abandono de persona" en su muerte, ocurrida en el río Chubut.

"No se reabre la causa por desaparición forzada, sino por abandono de persona, ya sea de Gendarmería o de la comunidad mapuche", le dijo una fuente a LA NACION.



En el fallo, la Justicia descartó que haya existido el delito de desaparición forzada de persona, pero dejó abierta la posibilidad de que uno o más gendarmes, como así también algún miembro de la comunidad mapuche, hayan abandonado a Santiago Maldonado en las aguas del río Chubut. Por eso mismo, revocó el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú.



El 29 de enero la familia Maldonado presentó un recurso de apelación al fallo del juez Gustavo Lleral, quien cerró la causa por la "desaparición y muerte" del joven artesano, ocurrida el 1 de agosto de 2017 en el territorio de Cushamen, Chubut.



El magistrado no encontró responsabilidades penales en la actuación de la Gendarmería que el 1 de agosto reprimió un corte en la ruta 40, a la altura de la estancia Leleque, en la que un grupo de mapuches identificados con el lonko Facundo Jones Huala agredió con piedras a la fuerza federal mientras reclamaban por la liberación de su líder.



De acuerdo a la argumentación de los familiares, la investigación realizada por el juez Guido Otranto y luego por Lleral careció de un cuerpo de investigadores independientes y no se tomaron en cuenta las circunstancias en las cuales el joven decidió meterse al río Chubut, donde murió ahogado.



Los Maldonado insistían en que no estaban convencidos de los resultados obtenidos de la autopsia en la que se concluyó que el tatuador falleció poco después de caer en una zona profunda del río, con una temperatura de alrededor de 4 grados. Por el contrario, en su momento dieron a entender que el joven fue "plantado" en el río y que el cuerpo podría haber sido "criogenizado"