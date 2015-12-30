San Pablo le quiere poner una tasa a Uber

El ayuntamiento de San Pablo presentó ayer una propuesta para imponer una tasa al servicio de transporte de pasajeros Uber, el segundo intento de la mayor ciudad de Brasil para regular el funcionamiento de esta compañía en rápido crecimiento.

La propuesta, que estará abierta a consulta pública durante los próximos 30 días, propone que las aplicaciones que conectan a usuarios y conductores sean obligadas a registrarse en el municipio y a comprar créditos del gobierno para cubrir los kilómetros recorridos. El precio pagado a la ciudad por kilómetro podría variar, dependiendo de la hora del día, la distancia y la localización. Las ‘apps’ de transporte de pasajeros, como Uber, también tendrán un plazo de seis meses para desarrollar la capacidad para permitir que los conductores lleven a múltiples usuarios con similares destinos, una propuesta que busca reducir los temores de que se sumen más vehículos a una carreteras ya congestionadas. Uber no respondió al ser consultado. La propuesta llega después de que un primer intento de regular a Uber fracasó en octubre. Entonces, el ayuntamiento creó una nueva categoría de taxis conocidos como "taxis negros" luego de que Uber ofreció autos ejecutivos para sus clientes. No obstante, la compañía dijo que no se trataba de un servicio de taxi, ignoró la legislación, y siguió operando.

La polémica App