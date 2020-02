El Salvador: envían a militares a presionar a los legisladores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se anda con vueltas. Si el Parlamento no le aprueba las leyes, envía a los militares a presionar a los legisladores. Y no es una amenaza, lo hizo este domingo a favor de un polémico proyecto para financiar un plan sobre seguridad pública. El propio Bukele se presentó con militares provistos de chalecos antibalas y fusiles de asalto M-16.

El proyecto se iba a tratar ayer lunes, pero el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, suspendió la sesión.



Bukele no tardó en reaccionar a través de Twitter: “los diputados están ofendidos y castigarán al pueblo no aprobando los fondos que prometieron aprobar hoy”. “De nuevo mintieron, no es de extrañarse, lo hacen siempre. Lo que no entiendo, es cómo hay gente que los defiende, aunque sean una minoría”, agregó.



Bukele ingresó el domingo al edifico de la Asamblea Legislativa acompañado de militares y policías con armas de guerra. Ese día estaba convocada una sesión, pero solo llegaron 20 de los 84 diputados que conforman el Parlamento unicameral.



Entonces los diputados fueron convocados para ayer lunes, pero la sesión se suspendió.



Todo el lío es por un préstamo por 109 millones de dólares, otorgados por el Banco Centroamericano de la Integración Económica (BCIE), para ejecutar la tercera fase del Plan Control Territorial.

Este crédito será usado para el equipamiento del ejército y la policía en su lucha contra las pandillas, responsables de gran parte de la violencia en El Salvador, uno de los países sin guerra más violentos del mundo, con un promedio anual de 35,6 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2019.



Bukele ha dado a los diputados esta semana para avalar dichos fondos.



En un acto el domingo, el presidente amenazó con activar el artículo 87 de la Constitución salvadoreña, que “reconoce el derecho del pueblo a la insurrección”.

Bukele en un acto en el que amenazó con aplicar un artículo de la Constitución que reconoce el derecho del pueblo a la sublevación. Foto: AFP

“Les pido paciencia, si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial los volvemos a convocar el domingo”, dijo Bukele.



Además, señaló que, si los diputados no aprueban el préstamo, “su salida ocurrirá de manera democrática en la próxima jornada electoral del 28 de febrero de 2021”.



Desde su llegada al poder en junio de 2019, Bukele gobierna sin mayoría en el Parlamento.



El mandatario publicó en su cuenta de Twitter que los partidos opositores Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a los que llama los “mismos de siempre”, no “condenan que los diputados tengan secuestrado los fondos de la seguridad”.

“No condenan que los diputados tengan secuestrados los fondos de la seguridad, mientras financian pandillas y les prestan polígonos de tiro para entrenarlos a matar a los salvadoreños. Pero condenan el acto de ayer (militarización del Congreso), cuando no se quebró un solo vidrio, ni se manchó un solo muro”, dijo Bukele.



El ombudsman de El Salvador, José Apolonio Tobar, señaló que el despliegue militar y policial montado el domingo en la Asamblea Legislativa puso en “riesgo” al país. Tobar indicó que el domingo “se estuvo al borde de generarse una convulsión social más fuerte y más radical de la que ahora tenemos producto de la violencia”.



El Salvador no vivía una crisis institucional como esta desde el fin de la guerra civil en 1992.



El cardenal Gregorio Rosa Chávez advirtió que el país está ante un conflicto evidente con “dos posturas bastante radicales”, por lo que instó a las partes a “bajar los niveles de confrontación y volver a los niveles de la racionalidad”.



La Asamblea Legislativa de El Salvador condenó ayer lunes el “intento de golpe” de Estado de Bukele. “Por supuesto que hubo un intento de golpe de Estado, intento de disolver la Asamblea Legislativa”, dijo Ponce. El presidente de la Asamblea hizo pública la condena en nombre de los 84 diputados, incluidos los parlamentarios del oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), al salir de una reunión de más de 5 horas con los líderes de cada partido político que integran el Congreso.



Amnistía Internacional por su parte escribió en Twitter que “el ostentoso despliegue policial y militar en la Asamblea Legislativa nos recuerda las épocas más sombrías de la historia de El Salvador”.