Rusia intensifica ataques: destruye un shopping y Ucrania denuncia genocidio

El bombardeo a un shopping en Kiev es hasta ahora el ataque más fuerte de Rusia sobre la capital de Ucrania, y una muestra de que el ejército de Vladimir Putin está decidido a mantener su avance como sea.

Del centro comercial Retroville, situado en el noroeste de Kiev y bombardeado por las fuerzas rusas el domingo por la noche, ya no queda nada. Al menos ocho personas murieron en este bombardeo.



Bajo un toldo del que cuelgan grandes carteles publicitarios, seis cadáveres yacen en el suelo con sus pies desnudos sobresaliendo del plástico negro con el que se les ha recubierto.



Los cadáveres son todos de hombres con equipamiento militar, y dos están semidesnudos, sugiriendo que probablemente estaban durmiendo cuando el bombardeo.

Inaugurado a inicios de 2020, un poco antes de la pandemia de covid-19, Retroville era un templo del consumo, con sus 250 locales, sus cines y sus 3.000 lugares de aparcamiento.



Toda la parte sur del inmenso complejo comercial, que era el orgullo de los habitantes del barrio, quedó devastada.



En los alrededores del cen-tro comercial, casi ninguna ventana se salvó de la explosión y los cristales rotos cubren las explanadas de los edificios de 20 plantas.

De acuerdo con el ejército ruso, el centro comercial se utilizaba como un almacén de armamento y de munición. “Una batería de lanzacohetes múltiples ucranianos y una base de almacenamiento de sus municiones fueron destruidos con armas de precisión de largo alcance, en un centro comercial que no estaba operativo”, dijo el Ministerio ruso de Defensa.



Según los lugareños, el bombardeo al centro comercial fue el mayor en Kiev desde el inicio de la invasión el 24 de febrero.



Dima Stepanienko, de 30 años, relata que cayó “a los pies de la cama” con la explosión. “Me temo que sí”, dice, bajando la mirada, al responder a la pregunta de si la guerra habrá llegado a Kiev.



Entre las ruinas, un sacerdote ortodoxo vestido de color kaki recita oraciones, invoca al “Rey David” y de paso, insulta a los “terroristas rusos”.



“Hay trozos de cuerpos ahí”, le dice un militar de manera discreta, con el rostro disimulado por una bufanda negra.

Genocidio

En tanto, el ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov, acusó ayer lunes a Rusia de estar cometiendo un “auténtico acto de genocidio contra la ciudad ucraniana de Mariúpol”, tras reunirse en Londres con su homólogo británico, Ben Wallace.



Reznikov apuntó que, en 25 días de guerra, el Ejército ruso mató a “150 niños ucranianos y destruyó más de 400 escuelas y guarderías”, así como 110 hospitales, y aniquilado a “miles y miles de civiles”.



Las fuerzas Armadas ucranianas destruyeron 1.500 vehículos blindados y 500 tanques de “los terroristas rusos”, precisó. “Moscú tiene miedo de nuestro ejército y por eso luchan contra los civiles. Esto es terrorismo de Estado”, mantuvo Reznikov.

Más de 1.100 misiles

Rusia ha lanzando más de 1.100 misiles en Ucrania desde el inicio de su invasión el pasado 24 de febrero, indicó ayer lunes un funcionario de alto rango del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Esto da una media de 37 misiles por día.



En una llamada con periodistas, el responsable del Pentágono dijo que su país no ha sido capaz de verificar el uso de misiles hipersónicos, aunque no descartó que sea posible.



El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó el domingo que sus fuerzas habían vuelto a disparar misiles hipersónicos Kinzhal para destruir “un gran almacén de combustible y lubricantes” en Konstantinovka, en el sur de Ucrania.



Se trataría del segundo uso confirmado de los Kinzhal en Ucrania y en el mundo, que antes Rusia solo había utilizado durante ensayos militares.



Kinzhal (Daga en ruso) es un misil hipersónico de alta precisión con un alcance de más de 2.000 kilómetros y una velocidad diez veces mayor que la del sonido.



El funcionario de Pentágono aventuró que el uso de ese tipo de proyectil podría ser porque los rusos se están quedando sin municiones guiadas de precisión y tienen que recurrir a otro tipo de armas.



“O puede ser que quieran mandar un mensaje a Occidente y también a Ucrania para lograr algún tipo de ventaja en la mesa de negociaciones, pero desde la perspectiva militar no es muy práctico usar misiles hipersónicos ahí”, destacó.

Referéndum

En tanto, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski insistió ayer en su propósito de reunirse con Vladimir Putin, y dijo que cualquier “compromiso” en las negociaciones con Rusia de cara a poner fin la guerra será sometido a referéndum en Ucrania.



“El pueblo deberá pronunciarse sobre algunas formas de compromiso. Y (los compromisos) surgirán de nuestras conversaciones” con Rusia, indicó.



Zelenski se refirió al asunto clave de la OTAN, organización a la que su país no podrá adherir, como reconoció recientemente. “Nosotros lo comprendimos ya. No somos aceptados (en la OTAN), porque ellos tienen miedo de Rusia. Es todo. Y debemos calmarnos y decir: ‘Ok, (se requerirán) otras garantías de seguridad’”, subrayó.



“Hay países de la OTAN que quieren ser garantes de la seguridad (de Ucrania), que están dispuestos a hacer todo lo que la Alianza debería hacer si fuéramos miembros. Y pienso que es un compromiso normal”, añadió Zelenski.



El presidente ucraniano insistió en la necesidad de un “encuentro”, de la “forma que sea”, con Putin para detener la guerra en Ucrania. “Creo que sin este encuentro es imposible comprender plenamente a lo que (los rusos) están dispuestos para detener la guerra”, declaró Zelenski en una entrevista con Suspilne. (AFP, EFE).