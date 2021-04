Rusia criticó decisión "política" de Brasil de no autorizar importación de su vacuna

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los fabricantes de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V denunciaron este martes la decisión del gobierno brasileño, según ellos "política", de no autorizar la importación del fármaco.

"Los retrasos de Anvisa (la agencia reguladora sanitaria de Brasil) en la aprobación de Sputnik V son lamentablemente de orden político y no tienen nada que ver con el acceso a la información o con aspectos científicos", se lee en la cuenta en Twitter de la vacuna rusa.

"El ministerio de Salud de Estados Unidos, en su informe anual de 2020 hace varios meses, declaró públicamente que el agregado sanitario de Estados Unidos 'había convencido a Brasil de rechazar la vacuna rusa'", agregan.



El regulador sanitario de Brasil negó este lunes un pedido de varios estados del país para importar la vacuna Sputnik V por considerar que le faltan datos técnicos para verificar su seguridad y eficacia.

A Diretoria Colegiada da Anvisa, reunida nesta segunda, decidiu não autorizar a importação da vacina Sputnik V. Técnicos da Agência apresentaram análises que apontam inconsistências nos dados disponíveis até o momento sobre o imunizante. Leia mais em: https://t.co/oSlAS3XSny pic.twitter.com/wIagy8EkPV — Anvisa (@anvisa_oficial) April 27, 2021

Los cinco directores de la Anvisa siguieron la recomendación del área técnica del organismo, que señaló varias "incertidumbres" en relación a la seguridad y eficacia del inmunizante, que todavía no fue aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ni la FDA (Administración Federal de Alimentos y Medicamentos) de Estados Unidos.



"Seguiremos adelante con nuestros contactos. Si falta información, será suministrada. No debería haber ninguna duda al respecto", agregó por su parte el portavoz del Kremlim, Dmitri Peskov, este martes en su comparecencia ante la prensa.



La vacuna Sputnik V se administra en otros países además de Rusia, como México, Argentina o Venezuela. Según el instituto ruso Gamaleïa, que creó la vacuna, ha sido autorizada en más de 60 países.



En febrero, la prestigiosa revista médica The Lancet, informó que su eficacia era del 91,6%, un dato que disipó las dudas sobre su fiabilidad.



En un intento de agilizar sus planes de vacunación, una decena estados del norte y noreste de Brasil firmaron contratos con el Fondo Soberano Ruso (RDIF), que financió el desarrollo de la Sputnik V, para adquirir más de 30 millones de dosis.

El gobierno federal brasileño también adquirió otros 10 millones.



Rusia dispuesta a facilitar la información

Por su parte, Rusia dijo estar dispuesta a proporcionar a Brasil la información necesaria para que el regulador sanitario autorice el suministro y el uso de la vacuna.



"Los contactos continuarán. Si no hay datos suficientes, se les proporcionarán, no cabe duda", señaló en su rueda de prensa telefónica diaria el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.



El portavoz del Kremlin sostuvo al mismo tiempo que ya hay suficiente información sobre la efectividad de la vacuna rusa, que es del 97,6 %, según los datos recogidos por los desarrolladores en base a la tasa de infección registrada en aquellos que se han vacunado en Rusia con ambos componentes entre el 5 de diciembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021.



"La experiencia ya es muy amplia. Se han reunido muchos datos que indican que se trata de la vacuna más eficaz del mundo y la más fiable", afirmó Peskov.