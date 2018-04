Rusia alerta “caos” global si vuelven a atacar Siria

Estados Unidos y sus aliados Francia y Reino Unido evaluarán nuevos bombardeos con misiles a Siria si el régimen de Bashar al Asad vuelve a usar armas químicas, anunció ayer domingo el ministro de Relaciones Exteriores británico, Boris Johnson, en medio de advertencias de Rusia de que más ataques llevaría a un “caos” a la diplomacia internacional.



“No hay una propuesta sobre la mesa en este momento para nuevos ataques porque hasta ahora, gracias a Dios, el régimen de Assad no ha sido tan tonto como para lanzar otro ataque con armas químicas”, dijo Johnson a la cadena BBC.



“Si ocurriera, entonces está claro que, junto con los aliados, estudiaríamos cuáles son las opciones”, agregó, haciéndose eco de comentarios de la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, quien dijo que el presidente Donald Trump le comentó que “está totalmente listo” por si Siria vuelve a usar armas químicas.

Caos

Cuando se le preguntó sobre las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, la embajadora Haley dijo que los vínculos eran “muy tensos”.

Y ayer mismo el presidente ruso Vladimir Putin le dio la razón. Putin dijo que más ataques de los aliados occidentales contra Siria conducirían a un “caos” en los asuntos internacionales.



Putin hizo estas declaraciones en una conversación telefónica con su par iraní Hassan Rouhani. “Vladimir Putin, en particular, enfatizó en que si continúan tales acciones en violación de la carta de Naciones Unidas, esto inevitablemente llevará al caos en las relaciones internacionales”, dijo la agencia rusa de noticias RIA citando una declaración del Kremlin.



Las declaraciones de Putin fueron publicadas poco después de que el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, divulgó una nota más conciliatoria señalando que Moscú haría todos los esfuerzos posibles para mejorar sus relaciones con Occidente.



Cuando se le preguntó si Rusia estaba preparada para trabajar con propuestas de los países occidentales en la ONU, Ryabkov dijo a la agencia de noticias TASS que por ahora la situación era “extremadamente tensa” y que se trabajaría “con calma y de forma metódica” para superar las tensiones.

Sanciones a Rusia.

En este clima de tensión, Estados Unidos anunciará hoy lunes nuevas sanciones contra Rusia en relación con el presunto uso de armas químicas por parte de tropas del gobierno sirio, apoyado política y militarmente por el gobierno de Putin.



Estados Unidos ya ha tomado diversas medidas punitivas contra el “mal comportamiento” de Rusia en toda una serie de casos, dijo ayer Haley a Fox News, al recordar la expulsión de 60 diplomáticos identificados como “espías rusos” en respuesta al ataque con un agente neurotóxico en el Reino Unido contra un ex espía ruso y las recientes sanciones contra “oligarcas” cercanos al Kremlin.



Haley advirtió que habrá nueva sanciones y que serán dadas a conocer hoy lunes.



En otro programa, Face The Nation de la cadena de televisión CBS, Haley fue consultada sobre si Trump tomaría más medidas contra el apoyo al presidente sirio Asad por parte de Rusia e Irán, y respondió: “Absolutamente”.



“Verán que las sanciones rusas van a llegar”, advirtió.



El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, “las anunciará el lunes [...] y apuntarán directamente a todo tipo de empresas que se ocupan de equipamientos vinculados a Asad y a la utilización de armas químicas” en Siria, agregó.

Larga estadía.

Estados Unidos tiene previsto quedarse un largo tiempo en Siria. Al menos así se desprende de las declaraciones de Haley, que ayer domingo anunció que las tropas se quedarán hasta cumplirse tres objetivos: asegurar que Siria no vuelva a usar armas químicas, que el Estado Islámico (ISIS) sea derrotado, y que haya una posición ventajosa para observar lo que Irán está haciendo.



Nuestro objetivo es “ver a las tropas estadounidenses volver a casa, pero no vamos a irnos hasta que sepamos que hemos logrado esas metas”, dijo Haley a la cadena Fox News.



Sin embargo, Trump, quien el viernes ordenó ataques conjuntos de misiles con Francia y Gran Bretaña contra objetivos sirios, ha enviado señales confusas sobre Siria.



El presidente ha dejado claro que quiere retirar los aproximadamente 2.000 efectivos estadounidenses en Siria que están involucrados en la campaña contra ISIS.



Sin embargo, pareció contradecir el mensaje cuando dijo el sábado que los aliados occidentales estaban preparados para “sostener” la respuesta militar si Assad no deja de usar armas químicas prohibidas.



Ayer el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que convenció a Trump de “permanecer” en Siria y aseguró que los bombardeos contra ese país no fueron una declaración de guerra contra el régimen de Bashar al Asad.



“Hace 10 días el presidente Trump decía que Estados Unidos consideraba irse de Siria, [...] lo convencimos de que era necesario permanecer a largo plazo”, afirmó Macron en una entrevista televisiva.



“Lo convencimos también de que había que limitar los bombardeos a las armas químicas, en un momento en el que había un furor mediático a través de Twitter”.