Rompen el diálogo con los grupos de secesión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El gobierno de España y los independentistas catalanes se acusan mutuamente de romper el diálogo tendiente a solventar la crisis política, a pocos días de un juicio histórico a líderes separatistas por su papel en la tentativa de secesión de 2017.

El cruce de acusaciones se produce también antes de una manifestación convocada hoy domingo por la derecha y la extrema derecha en Madrid contra el presidente del gobierno socialista, Pedro Sánchez, y su política de apaciguamiento en Cataluña.



A fin de facilitar el diálogo en una futura mesa de negociación entre partidos catalanes para solucionar la crisis que sacude la región, el gobierno de Sánchez había aceptado la semana pasada que participara un “relator” independiente.



Una decisión presentada como un gesto de buena voluntad ante los incesantes pedidos de los independentistas -rechazados por Madrid- de una mediación internacional entre el gobierno central y el ejecutivo regional catalán.



“Esa propuesta era el intento de plantear de manera ordenada y rigurosa y con convicción el diálogo (...) No ha sido aceptada”, declaró ante la prensa la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, al frente de la negociación con los dirigentes catalanes.



“De momento esta situación encalla, porque esa propuesta no es aceptada”, expresó. “Cuando dos partes sostienen dos posiciones que no tienen (...) ningún tipo de conciliación, hay que parar, simplemente hay que parar”, agregó.



Por su parte, Sánchez expresó su posición en Twitter: “Este Gobierno no aceptará nunca un referéndum de autodeterminación. Trabajamos por tender todos los puentes posibles desde la política. Esta es la propuesta del Gobierno de España para Cataluña: convivencia, dialogo y ley. Constitución”.



A su vez, interviniendo desde Barcelona, representantes de los secesionistas desplazaron la culpa al gobierno central.



“El gobierno del Estado ha decidido abandonar la mesa de diálogo. Son ellos quienes se han levantado”, acusó el vicepresidente catalán, Pere Aragonés, asegurando que los separatistas siguen “sentados en la mesa del diálogo”.



“El diálogo debe pasar de la retórica a la realidad. Constatamos una vez más la necesidad de que haya un rol de mediación”, lanzó, de su lado, Elsa Artadi, portavoz del gobierno catalán.



Aragonés lamentó que el gobierno central haya “cedido ante la presión del nacionalismo español de derecha y extrema derecha”, que acusó a Sánchez de “alta traición solo por el hecho de hablar”.



Aun cuando los independentistas catalanes la juzgaron insuficiente, según el gobierno, la figura del “relator” causó indignación en España. Fue tachada de inaceptable por la derecha y la extrema derecha, que convocaron una manifestación hoy en Madrid contra Sánchez, atacado incluso desde dentro de su partido socialista.



“No vamos a permitir que Pedro Sánchez siga traicionando a nuestro país. Con España no se juega”, tuiteó el Partido Popular (PP, derecha), cuyos simpatizantes manifestarán junto a aquellos del partido liberal Ciudadanos y la extrema derecha de Vox. La polémica por la concesión del gobierno con el “relator” se produce antes de que el martes se abra en Madrid el juicio histórico contra doce dirigentes catalanes por su papel en la tentativa de secesión de octubre de 2017.



También ocurre en plena discusión de los presupuestos para 2019, que Sánchez no podrá hacer aprobar en el Parlamento sin apoyo de los independentistas catalanes, quienes hasta ahora le niegan los votos.



En caso de no poder aprobar los presupuestos, Sánchez se podría ver obligado a convocar elecciones anticipadas antes del final de la legislatura en 2020.