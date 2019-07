Ricky Martin tras la renuncia de Rosselló: "Rescatamos nuestra isla"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de la renuncia de Ricardo Rosselló como gobernador de Puerto Rico, el artista Ricky Martin compartió un mensaje a sus seguidores a través de sus redes sociales.

Cientos de miles de personas lideradas por los artistas Ricky Martin, Bad Bunny y Residente habían hecho en las últimas semanas varias protestas a raíz del llamado "chatgate" en el que se vio involucrado Rosselló, del cual se filtraron chats de Telegram en los que se realiza comentarios ofensivos contra políticos, periodistas, activistas y miembros de la comunidad LGBT.



"Puerto Rico lo logramos, y lo logramos en paz, sin armas, como Gandhi", dijo Martín en un video que compartió.



"Exigimos respeto y nos escucharon, exigimos respeto por la niñez puertorriqueña, respeto por las mujeres de Puerto Rico, por la comunidad LGBT, respeto por nuestros difuntos, que esto no vuelva a suceder. No vamos a dejar a nadie que nos pisotee de esta manera. Vamos a estar bien atentos Hay mucho que hacer ahora. Ahora es que tenemos que empezar a trabajar, pero estamos bien porque estamos unidos", indicó el artista.



"Muchas décadas Puerto Rico estuvo dividido, pero ahora no", dijo Martin y agregó. "Pasamos la página. Veo un futuro lleno de luz, siento mucha calma. Hoy estoy celebrando, estoy de fiesta. He llorado, he pasado por todo, esto ha sido como un parto pero estamos bien".



"Estamos unidos, no tengo miedo. Rescatamos nuestra isla, rescatamos nuestro país", dijo el músico emocionado.



Martín sentenció su mensaje diciendo: "Estamos bien, Puerto Rico te amo".