El rey Felipe VI hace consultas para evitar elección

Los partidos políticos de España están expectantes a la ronda de consultas políticas que abrirá el rey mañana lunes para intentar determinar si hay posibilidades de formar gobierno o se convocan nuevas elecciones.

El Partido Socialista (PSOE) liderado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez y la formación izquierdista Unidas Podemos (UP) siguen sin mantener contactos para intentar alcanzar un acuerdo de Gobierno.



Felipe VI iniciará dos días de consultas con los líderes de los partidos con representación en el Parlamento. El objetivo es determinar si hay un candidato con posibilidades de ser investido presidente del Gobierno para el próximo día 23, cuando se cumple el plazo legal para convocar nuevas elecciones legislativas, que serían el 10 de noviembre.

El diputado Enrique Santiago (UP), insistió en que “si ahora vamos a elecciones es porque ha querido el Partido Socialista” con su rechazo a un gobierno de coalición.



Añadió que su formación no se resigna “a la norma no escrita que impide que Unidas Podemos entre en el Consejo de Ministros”.



En la última reunión, los dos partidos de izquierda no lograron avances y siguen atascados en el obstáculo que ya bloqueo la investidura de Sánchez en julio: el PSOE no quiere un Gobierno de coalición, algo que es básico para UP.



En el partido liberal Ciudadanos, su “número dos”, José Manuel Villegas, volvió a responsabilizar a Sánchez por no haber podido solucionar el “problema de bloqueo, de gobernabilidad” que sufre el país desde las elecciones del 28 de abril.



“Sánchez, está fracasando. Es él el que quería conseguir un Gobierno de izquierda y de momento no lo apoyan ni sus socios preferentes”, añadió Villegas, quien recalcó que “de Sánchez no se fía nadie”.