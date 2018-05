Fin de la revuelta de los presos políticos del régimen chavista

Los presos políticos que están en los calabozos del servicio de inteligencia (Sebin) del régimen venezolano, pusieron fin a su revuelta, mientras se esperan las cuestionadas elecciones de mañana domingo en las que Nicolás Maduro irá por la reelección.

"Queremos informarle al país que a esta hora las instalaciones ya están bajo control de los funcionarios del Sebin", aseguró el opositor Villca Fernández en un audio enviado a la prensa por internet desde las celdas del edificio policial.

Fernández dijo que la situación se normalizó la noche del jueves tras negociaciones con la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, para el traslado de decenas de presos comunes desde El Helicoide —sede del Sebin— a otras cárceles.

Una veintena de familiares permanecía este viernes en los alrededores del complejo, entre ellos Ramona Rangel, madre de Juan Pedro Lares, nacionalizado colombiano. "Mi hijo no tiene ninguna causa judicial, está secuestrado", declaró a la AFP.

El cónsul de Colombia en Caracas, Juan Carlos Pérez, se acercó a El Helicoide para conocer la situación de los 12 presos colombianos. "Vine por los ciudadanos colombianos que están detenidos", pero "no me dejaron ingresar", respondió Pérez a periodistas poco antes de retirarse.

Lares (23) fue detenido el 30 de julio de 2017 y está preso sin acusación. Es hijo de un ex alcalde opositor de Mérida.

El jueves el fiscal general, Tarek William Saab, reportó el traslado de 72 reos comunes luego de conversaciones con los opositores. En el Sebin estaban recluidas 256 personas, de las cuales 54 están allí por razones políticas, según la ONG Foro Penal, que cifra en 338 los presos políticos en Venezuela. También está detenido allí el mormón estadounidense Joshua Holt, acusado de espionaje y de planear acciones contra el gobierno de Maduro. "Estamos esperando la supuesta liberación de cuatro menores de edad que tienen boletas de excarcelación", dijo a la AFP el director de Foro Penal, Alfredo Romero.

El fiscal general aseguró que la protesta se inició luego de que un preso común golpeara violentamente a Gregory Sanabria, uno de los opositores encarcelados.

En audios y videos, los opositores presos llamaron a no votar siguiendo la línea de la coalición de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que considera los comicios como una "farsa" para perpetuar a Maduro.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dispuso el cierre de las fronteras terrestres desde anoche y hasta la mañana del lunes, una medida que se toma en el marco de las elecciones presidenciales del domingo.

Maduro buscará la reelección en unas elecciones que lo tienen como favorito, pero a las que no se presenta la oposición. Los únicos desafiantes son el exgobernador Henri Falcón, un chavista disidente que se apartó de la decisión de la oposición de no participar, el ex pastor evangélico Javier Bertucci y el ingeniero Reinaldo Quijada.