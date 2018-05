Una revuelta de presos políticos cierra la campaña en Venezuela

El cierre de la campaña en Venezuela para las elecciones del domingo reflejó el caos que fue el proceso electoral promovido por el régimen de Nicolás Maduro, cuestionado por la oposición y buena parte de la comunidad internacional.

El acto de ayer de Maduro, con la presencia estelar de Diego Armando Maradona, pasó a un segundo plano por la revuelta de los presos políticos en Caracas. Los opositores presos se atrincheraron el miércoles en los calabozos del servicio venezolano de inteligencia, donde está detenido un estadounidense acusado de espionaje.

Negociaciones con los reclusos permitieron el traslado de 72 "privados de libertad hacia diversos centros de reclusión", informó en Twitter el fiscal general, Tarek William Saab. "Están siendo revisados por el equipo médico", añadió.

Sin embargo, la protesta persistía ayer por segundo día en el edificio de El Helicoide, en el oeste de Caracas, donde según los internos y la ONG Foro Penal había 256 presos, 54 por razones políticas, antes del traslado de los 72 que no fueron identificadas.

El opositor José Vicente García, detenido en el lugar, aseguró en un video que solo trasladaron a los presos comunes que así lo quisieron. "Nos quedamos la mayoría de los presos políticos (...). Tememos por nuestra vida (...), vamos a resistir hasta el final, la libertad de los presos políticos debe darse", señala.

Hasta ahora no se ha explicado cómo los detenidos mantienen el control de las celdas, pues aseguran que su protesta es pacífica y no están armados.

Según una carta de los internos difundida ayer jueves, en el servicio de inteligencia (Sebin) hay 10 presos con boletas de excarcelación, 43 con órdenes de traslado, tres sin juicio y cuatro menores. En videos y audios dirigentes opositores como el exalcalde Daniel Ceballos o Villca Fernández reafirmaron que están en control de El Helicoide. También se ve a algunos abriendo sus celdas, rompiendo con palos los focos de los pasillos, mientras otros, con supuestas órdenes de excarcelación en las manos, gritan "libertad".

En las afueras de El Helicoide, Patricia Gutiérrez, esposa de Ceballos, pidió a Maduro "medir muy bien los pasos que da" y respetar los derechos humanos de los detenidos.

En un video difundido en redes sociales, el estadounidense Joshua Holt —mormón acusado de posesión de armas de guerra y presuntos planes para desestabilizar a Maduro— afirma estar bien. "Solo quiero pedirle una vez más a mi gobierno, a mi gente, a mis senadores, que por favor no me dejen solo", clamó Holt. "Esto no es un show", había dicho previamente Todd Robinson, encargado de negocios de Washington en Caracas, a la televisora VivoPlay. El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, lo había acusado el miércoles de querer montar un espectáculo.

Imágenes de uno de los opositores presos, Gregory Sanabria, con el rostro hinchado y moretones, se divulgaron en internet. La golpiza —supuestamente por parte de presos comunes— habría encendido la protesta. Foro Penal cifra en 338 los "presos políticos" venezolanos.

En un comunicado, la Conferencia Episcopal Venezolana llamó a las autoridades a "respetar la vida" de los presos y "buscar una salida pacífica".

Maduro no se ha pronunciado sobre la revuelta de los presos políticos. La oposición venezolana, Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocen las elecciones por considerar que carecen de garantías. Uruguay todavía no se ha pronunciado, aunque algunos sectores del oficialista Frente Amplio están abiertamente identificados con el régimen de Maduro.

Ante la apatía de los venezolanos, más preocupados en buscar la forma de subsistir en medio de una galopante hiper- inflación, la escasez de alimentos y medicinas, y los intermitentes servicios públicos, el mayor desafío de los candidatos es convencerlos de votar.

El ex gobernador chavista Henri Falcón y el pastor evangélico Javier Bertucci se presentaron como alternativa a Maduro, que se espera gane los comicios con el aceitado aparato del oficialismo.

Maradona y Erdogan, los últimos alientos a Maduro

Nicolás Maduro recibió ayer jueves el apoyo de su homólogo turco, Tayyip Erdogan, y del exastro de la selección argentina, Diego Maradona, en momentos de una lluvia de críticas por las controvertidas elecciones del domingo. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos ya anunciaron que no reconocerán el resultado de la elección porque la consideran un fraude para mantener a Maduro en el poder otros seis años.

El presidente turco Erdogan se mostró confiado en que Maduro "va a tener el triunfo" en los comicios del domingo. El turco habló a través de un traductor en una videoconferencia con el presidente venezolano, que devolvió los buenos deseos a Erdogan para las elecciones que celebrará Turquía el 24 de julio.

Más tarde, Maradona, de bermudas, camiseta y ondeando una bandera de Venezuela, acompañó a Maduro en una gigantesca tarima en el centro de Caracas para el cierre de campaña, pero no habló durante el acto. Protegiéndose del sol con una gorra tricolor, Maradona se mostró particularmente efusivo bailando la canción de campaña de Maduro, un pegajoso reguetón que sonó día y noche durante la campaña.

La firma Datanálisis da un empate técnico entre Maduro y el opositor disidente del chavismo Henri Falcón, pero otras encuestadoras, como Delphos e Hinterlaces, lo dan como favorito, pese a que tiene un 75% de impopularidad por la crisis.

Maradona, de 57 años, se declara un "soldado" de Maduro. "Somos soldados de Nicolás", afirmó a fines del año pasado durante una práctica de fútbol con el gobernante, a quien felicitó por haber sobrevivido a cuatro meses de protestas para sacarlo del poder, con saldo de unos 125 muertos.

Plan para que voten extranjeros

El régimen de Nicolás Maduro está llevando colombianos a Venezuela para que voten en las presidenciales de este domingo a favor del mandatario, denunció ayer jueves el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

"Por fuentes de inteligencia confiables, tenemos conocimiento de un plan del régimen Maduro en marcha desde finales del año pasado para cedular y trasladar ciudadanos colombianos para que voten el próximo domingo 20 de mayo", afirmó Santos en un mensaje televisado. "El plan detalla la forma, los procedimientos y los pagos a efectuar para garantizar el movimiento de los votantes y su voto a favor de Maduro", agregó. El mandatario colombiano afirmó que dio "instrucciones" a la fuerza pública para "redoblar los controles fronterizos" para evitar "al máximo el trasteo ilegal de votantes". Santos aseguró que "maniobras" como ese plan ratifican su decisión de no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales del domingo, como tampoco lo hará la mayoría de los países de la región.

EE.UU. pide que liberen a Mormón

Estados Unidos reclamó a Venezuela la liberación del mormón Joshua Holt, acusado de espiar al régimen de Nicolás Maduro, y pidió garantizar su "seguridad", así como la de otros estadounidenses presos en los calabozos del Servicio de Inteligencia (Sebin) Caracas. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, reiteró el pedido de liberación de Holt "por razones humanitarias", e insistió en responsabilizar a Venezuela por "la seguridad de todos los detenidos en su sistema penitenciario, incluidos los ciudadanos estadounidenses". "La embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado continúan presionando a las autoridades venezolanas para que garanticen la seguridad de los ciudadanos estadounidenses que están detenidos en Venezuela", señaló. Nauert consideró la situación "muy preocupante" y deploró que las autoridades venezolanas no hayan respondido a las "reiteradas solicitudes a los más altos niveles" del jefe de la misión estadounidense en Caracas, Todd Robinson.