Revuelo por el insulto de diputada a Trump

Una de las nuevas diputadas demócratas que entraron al Congreso de Estados Unidos el jueves inició su mandato con un llamado a destituir al presidente Donald Trump, suscitando la ira de los republicanos y sembrando dudas sobre la capacidad de la dirigencia demócrata para contener a su joven ala progresista.

Un aire fresco recorrió el viernes los pasillos del Capitolio en Washington en ocasión de la investidura de los integrantes del 116° Congreso de Estados Unidos, integrado por un número récord de mujeres y de legisladores surgidos de las minorías.



Es el caso de Rashida Tlaib, una hija de inmigrantes palestinos que se convirtió, junto a Ilhan Omar, en una de las dos primeras mujeres musulmanas en llegar al parlamento estadounidense. Unas horas después de prestar juramento, esta exabogada de 42 años lanzó un breve y violento discurso durante una velada de celebración.



“Vamos a destituir al hijo de puta”, expresó en un video de un encuentro con simpatizantes el jueves que fue ampliamente difundido en las redes sociales y suscitó la ira de los legisladores republicanos.



Trump respondió el viernes durante una conferencia de prensa a estas declaraciones “vergonzosas”.



“Creo que lo que hizo fue deshonrarse a ella misma y a su familia”, dijo el presidente estadounidense. “Hablar así delante de su propio hijo (...) fue una falta de respeto a Estados Unidos”.



“Espero que algunas de estas nuevas caras que hicieron campaña evocando su diferencia y el cambio que aportarían vengán aquí para trabajar con el presidente, encontrar soluciones para ayudar a los estadounidenses y no para favorecer sus propias carreras”, denunció en Fox News la vocera de la Casa Blanca Sarah Sanders.



“Cómo podrían destituir a un presidente que logró ganar quizás la más importante elección de todos los tiempos, que no ha hecho nada malo (...), que está en el origen de los dos mejores años de cualquier presidente y que es el republicano más popular de la historia del partido, con 93%”, había tuiteado más temprano Trump pareciendo responder a Tlaib, aunque sin mencionarla directamente.



“La única razón por la cual quieren destituirme es porque saben que no pueden ganar en 2020, demasiado éxito”, agregó.