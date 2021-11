Revisión histórica de quién mató a Malcom X

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Giro dramático en un capítulo doloroso de la historia de los afrodescendientes en Estados Unidos: la justicia neoyorquina exoneró ayer jueves a dos hombres condenados por el asesinato en 1965 de Malcolm X, ícono de la causa de los negros.

Tras calificarlo de “fracaso de la justicia”, la jueza del Tribunal Supremo de Nueva York, Ellen Biben, anuló la condena de Muhammad Aziz, que a sus 83 años estaba presente en la sala, y Khalil Islam, fallecido en 2009, tras una demanda presentada por el fiscal Cyrus Vance y la defensa. “Pedimos disculpas por lo que fueron violaciones serias e inaceptables de la ley y la confianza pública”, dijo Vance a las familias por lo que consideró una “injusticia”.

Tras 22 meses de investigación realizada por el fiscal, el equipo de abogados de los dos condenados y la organización The Innocence Project, Vance pidió que se anularan las sentencias condenatorias y se desestimara la acusación.



¿Pero quién disparó a Malcolm X el 21 de febrero de 1965, cuando subió a la tribuna de la Sala Audubon en Harlem?



Muhammad Aziz y Khalil Islam, que pasaron más de dos décadas en la cárcel, siempre reivindicaron su inocencia. El tercer condenado por la muerte de Malcolm X, Mujahid Abdul Halim, reconoció haber disparado y siempre defendió que Aziz e Islam no estaban implicados en el asesinato.



“No necesito que el tribunal, estos fiscales o un trozo de papel me digan que soy inocente”, dijo Aziz, que denunció un “sistema corrupto hasta la médula y que sigue siendo familiar para los negros en 2021”.



“Es bueno pero agridulce”, dijo por su parte Ameen Johson, uno de los hijos de Islam antes de entrar al tribunal este jueves, lamentando que no estuvieran ya sus padres. “Fueron ellos los que sufrieron”, declaró.



Hasta la anulación de la sentencia este jueves, la tesis oficial defendía que hubo tres culpables, miembros en la época del movimiento Nación del Islam, y condenados por la justicia estadounidense en 1966.



La difusión en febrero de 2020 del documental en Netflix ¿Quién mató a Malcolm X?, ya planteaba las dudas sobre la presencia de estos dos hombres en el lugar del asesinato.