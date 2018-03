Revelan videos que había grabado una de las niñas de "la casa del terror" de los Turpin

Las grabaciones que realizó una de las hijas de David y Louise Turpin fueron descubiertas recientemente, pero desde ayer martes están dando vuelta al mundo tras ser reveladas en el programa Good Morning America de la cadena ABC.



Mientras David y Louise enfrentan cargos por estar acusados de hacer morir de hambre a sus 13 hijos y por mantenerlos cautivos, se conocen estos videos en los que se ve cantar a la adolescente. La joven es la que actualmente tiene 17 años y que logró escapar de la casa y pedir ayuda para que pudieran rescatarlos del infierno en el que vivían.



En las imágenes se la ve cantando y en algunos momentos también jugando con uno de los perros de la familia. Subía el material bajo un alias, sin utilizar su nombre real.

No está claro cómo hizo la joven para grabar los videos, ya que aparentemente los padres tenían alejados completamente a sus hijos del mundo exterior. De todas maneras se sabe que en algún momento algunos de los niños asistieron a la escuela, por lo que la adolescente podría ser una de ellas y por eso verse limpia y sin signos evidentes de desnutrición.



La letra de las canciones que la adolescente canta hacen referencia a sentimientos negativos, como por ejemplo de culpa y desesperación, lo quye reflejaría la situación de abuso y encierro por la que estaba atravesando ella y sus hermanos.



Una de las frases, por ejemplo, dice: “Me culpas por todo, me culpas en todos los sentidos, me culpas por lo que dicen, lo que ellos dicen”. Otra dice "no volveré con vida, me quedaré hasta que muera” y “ahora qué, qué debo hacer, mírame, aquí estoy”.



David , de 57 años, y su esposa Louise, de 49, fueron imputados con 12 cargos de tortura, 12 de confinamiento, seis de abuso infantil y otros seis de abuso de adulto dependiente. El padre fue también acusado de actos lascivos por la fuerza o a través del miedo contra una de sus hijas, de 14 años.

Según informó el programa Good Morning America, la joven que sale en los videos también usaba una cuenta de Instagram en la que publicaba selfies y fotos de Justin Bieber.