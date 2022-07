Revelan video de hombre que secuestró avión de un aeropuerto para estrellarlo en una isla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Aeropuerto de Seattle, uno de los más concurridos de los Estados Unidos, fue escenario de un hecho que parecía sacado de una película de ficción cuando un hombre robó un avión comercial vacío para suicidarse después de hacer acrobacias en el aire. Richard Russell era agente de servicio terrestre, aprovechó sus privilegios para aprobar los filtros de seguridad y consiguió el despegue de un Q400 Turboprop por sí solo sin que nadie lo detuviera. El caso ocurrió en 2018 y las imágenes se dieron a conocer ahora.

Russell condujo el avión por aproximadamente 90 minutos, puso en alerta a los aeropuertos cercanos y movilizó a las autoridades porque se desconocían sus motivaciones. Fue perseguido por dos aviones militares F-15 hasta que estrelló el avión a 45 kilómetros del origen en la isla Ketrón, en Washington, y falleció. El hecho levantó sospechas vinculadas al terrorismo, pero el FBI descartó este móvil e identificó que su deseo de suicidarse había sido el único motivo.



Las cámaras de vigilancia captaron todo el recorrido desde su ingreso, a las 14:36, hasta el despegue del avión y recientemente revelaron el video. En las imágenes, se ve a Richard Russell pasar por los diferentes filtros de seguridad con su identificación de empleado sin mayor problema. Además, se aprecia un detalle: vestía una camiseta que decía “el cielo no es el límite”, adornada con nubes y precisamente un avión.

El sujeto llevaba tres años y medio trabajando para Horizon Air como acomodador de equipaje, dirigente en los despegues y colaboraba con algunas otras actividades como el deshielo de los aviones, así que en su camino se ve tranquilo como en cualquier día de trabajo.

Cinco horas después de su ingreso, a las 19:32, se observa a Russell salir a la pista y empujar el avión de Alaska Airlines con un vehículo remolcador. Mientras la actividad cotidiana sigue a su alrededor, corre a la cabina y cierra la puerta. Para ese entonces, de acuerdo con las grabaciones, en la torre de control ya se habían percatado de que algo inusual sucedía y asimilaron la emergencia cuando se comunicó por el radio: “A punto de despegar, esto será una locura”.



Las cámaras tomaron el despegue y otros videos aficionados mostraron al empleado de 29 años dando vueltas por los aires sobre el aeropuerto. Desde la torre de control intentaron convencerlo de terminar con el viaje, le pidieron alejarse de zonas pobladas y le ofrecieron información para aterrizar con el menor daño, pero él respondió: “No, no necesito mucha ayuda, he jugado a algunos videojuegos antes”.



Antes de estrellarse voluntariamente en la isla envió un mensaje en el que explicó sus motivaciones: “Hay muchas personas que se preocupan por mí y les va a decepcionar escuchar que hice esto. Me gustaría pedir disculpas a todos y cada uno de ellos. Soy solo un hombre roto, que tiene algunos tornillos sueltos, supongo. Nunca lo supe realmente hasta ahora”.

En ese entonces, sus amigos y familiares se mostraron sorprendidos por la decisión. Incluso sus compañeros en el aeropuerto no creían cómo un hombre trabajador y bromista como él pudo tomar una decisión tan extrema. Este hecho en Seattle, que puso en riesgo a muchas personas, representó una alerta para la revisión y mejora de los filtros de seguridad en los aeropuertos de los Estados Unidos.