Retiran auto que llevaba 47 años estacionado en el mismo lugar y ya era un símbolo

Un auto Lancia Fulvia que llevaba estacionado en el mismo lugar desde hacía 47 años fue retirado por una grúa. El vehículo se había convertido en un emblema local para los habitantes de Conegliano, en la región de Véneto, ya que aquellos nacidos a partir de 1974 pasaron buena parte de su vida viéndolo parado sobre las rayas blancas de la Via Zamboni.

Desde el miércoles pasado, el vehículo ya no está en su lugar histórico. Según consignó el diario Il Messaggero, fue trasladado por las autoridades locales tras un intenso debate, que tuvo gran repercusión en la prensa italiana.



El mandatario del Véneto, región ubicada al noreste de Italia, Luca Zaia, contó con nostalgia: “Pasaba al lado cuando era estudiante y lo tocaba como un amuleto de buena suerte en los exámenes”. Y lo mismo le ocurrió a varias generaciones que lo veían allí parado, con sus neumáticos pinchados, la carrocería desgastada y el musgo que lo había invadido, todos signos del casi medio siglo en el que nadie se atrevió a moverlo.



Afortunadamente, este no será el fin del mítico sedán de color celeste, al cual los años le han pasado factura. Giovanni Berton, emprendedor y fanático de los autos antiguos, y Paolo Picco, presidente del Club Serenissima di Conegliano, se propusieron como voluntarios para restaurar el coche y llevarlo nuevamente a la ciudad para depositarlo como monumento en el patio del Instituto Técnico Ceretti.



Sin embargo, los medios locales informaron que antes de volver a Conegliano, el Lancia Fulvia participará de la exposición Auto e Moto d’ Epoca que se inauguró en la ciudad de Padua el pasado 21 de octubre. “No podíamos imaginar un futuro mejor para nuestra Fulvia”, dijo el propietario del coche.

La historia detrás del mítico auto de Conegliano

Angelo Fregolent, de 94 años, es el propietario de este Lancia Fulvia, y el espacio de la Via Zamboni que hasta la semana pasada ocupaba el coche era donde estaba ubicado el puesto de diarios en el que el hombre trabajó hasta que se jubiló tras romperse la cadera en un accidente.



Fregolent contó a Il Gazzettino: “Durante 40 años dirigí el kiosco de mi barrio junto con mi mujer Bertilla, diez años más joven que yo”. Y explicó que el auto le servía porque usaba su baúl para guardar los periódicos.



Y, antes de que se lo llevaran, aclaró: “Pero el coche podría moverse: esas plazas de estacionamiento, a medio camino entre la vereda y la calle, ya no están permitidas por el código de circulación. Por eso, hay quienes proponen trasladarlo, quizás al patio de la cercana escuela de vinos, transformando el Lancia Fulvia en el monumento principal de un museo al aire libre”.



Y así como lo adelantó, su mítico vehículo, que supo convertirse en un símbolo para los habitantes de Conegliano ya no ocupará su lugar histórico, pero continuará atrayendo a las futuras generaciones como el nuevo monumento del Instituto Técnico Ceretti.