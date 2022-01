Las restricciones en el mundo marcan el arranque de 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La imparable propagación de ómicron hizo vivir el comienzo de 2022 con discotecas cerradas, controles en la calle, emblemáticas celebraciones como las de Sidney o Times Square empequeñecidas, y luctuosas en India, donde en una estampida murieron 12 personas en un templo hindú al norte del país.

Otros lugares célebres por sus acontecimientos como la plaza roja de Moscú cerraron al público para evitar concentraciones que propagasen el virus.



La Puerta del Sol de Madrid, de las pocas capitales en Europa que optó por mantener la celebración callejera, redujo a 7.000 el número de asistentes. Portugal, Grecia y Italia estuvieron entre los más madrugadores en la cancelación de eventos, mientras Países Bajos continuó sumido en un “confinamiento” con la actividad no esencial cerrada.

En Francia, el presidente Emmanuel Macron emitió un mensaje de fin de año en el cual se declaró “decididamente optimista” y expresó su deseo de que 2022 también sea “el año del fin de la epidemia”. Los expertos esperan que el nuevo año marque una nueva fase menos mortal de la pandemia.



No obstante, París canceló los eventos lo que dejó a la “Ciudad de la luz” en la oscuridad, algo que Londres evitó con pirotecnia sobre el Támesis, mientras en Alemania transcurrió la velada a medio gas, al igual que en los países nórdicos con celebraciones marcadas por los llamados a la prudencia.

China, que ha registrado el mayor incremento de contagios desde el inicio de la pandemia, confinó Xian y mantuvo la precaución en las grandes ciudades con puente de tres días.



Ómicron puso también el freno a las celebraciones en países como Tailandia o Vietnam, mientras Birmania sigue cerrada por el golpe militar y Filipinas de luto por el desastre causado por el tifón Rai.

América Latina.

En Brasil, el segundo país más castigado por el COVID-19 después de Estados Unidos, Río de Janeiro volvió a la playa de Copacabana para recibir al 2022 aunque con menos público debido al mal tiempo y las restricciones por la pandemia.



Los peruanos no pudieron ir a la playa a festejar la Nochevieja y dar la bienvenida al verano como es tradicional, debido al toque de queda, mientras en Ecuador fueron toleradas las tradicionales quemas de monigotes. Paraguay no sancionó restricciones, pese a su escasez de vacunas. Puerto Rico apostó por el formato virtual de los eventos.

República Dominicana no permitió las multitudinarias despedidas en el malecón de Santo Domingo. En México el emblemático Zócalo capitalino acogió el jueves a sus últimos visitantes en la Verbena Navideña, y así se mantuvo hasta el 1o. de enero. El Gobierno de Venezuela mantuvo la flexibilización “amplia” de las medidas de prevención, al considerar que los contagios “están controlados”.



Haití cerró 2021 sin celebraciones tras uno de sus años más trágicos, marcado por el asesinato del presidente Jovenel Moise y el terremoto que dejó en ruinas el sur del país.



Cuba lo celebró con pocos lujos, mucha música, sin restricciones por el COVID-19, dado que el cambio de año da paso a la celebración del aniversario del triunfo de la revolución del 1 de enero de 1959 con la entrada de Fidel Castro en La Habana.

Los primeros.

Como cada 1ero. de enero, la nación insular de Kiribati, en el Pacífico Sur, fue la primera en recibir el nuevo año, seguida por Tokelau, perteneciente a Nueva Zelanda, y Samoa. Los más de 110.000 habitantes de Kiribati entraron en 2021 a las 10.00 GMT del 31 de diciembre y poco después su vecinos australianos pudieron festejarlo gracias al éxito de la campaña de vacunación, que ha traído su nueva normalidad con los tradicionales espectáculos de fuegos artificiales sobre el puente de la bahía de Sídney y la Casa de la Ópera. (Con información de EFE y AFP)

El llamado del papa a trabajar en pro de la paz

El papa Francisco instó al mundo a “arremangarse” en favor de la paz, en su mensaje de Año Nuevo de ayer. Con motivo del 55º Día Mundial de la Paz, dedicó su discurso del Ángelus a alentar el cese de la violencia y dijo a la multitud reunida en la Plaza de San Pedro que mantuviera la paz en sus pensamientos. “Vayamos a casa pensando: ¡paz, paz, paz! Necesitamos la paz”, expresó. El día anterior, el 31 de diciembre, el papa denunció “la tentación del sálvese quien pueda” que hubo en el mundo por la pandemia, al participar en el Vaticano de la última celebración de 2021. “Esta época de pandemia ha aumentado la sensación de desconcierto en todo el mundo”, dijo en su homilía durante las Vísperas y Te Deum de agradecimiento por el año que pasó. “Después de una primera fase de reacción, en la que nos sentimos solidarios, se extendió la tentación del sálvese quien pueda”, afirmó.



Argentina: nuevas medidas para ingresar al país



La directora nacional de Migraciones de Argentina, Florencia Carignano, afirmó que “no está previsto” un cierre de fronteras por el avance de los casos de coronavirus en el mundo.



Explicó los alcances de la nuevas restricciones, en las que se deja en manos de las empresas internacionales de transporte de pasajeros el control de la documentación -incluyendo el PCR y la declaración jurada migratoria- que deben presentar los viajeros para ir a Argentina. Los argentinos pueden regresar a su país no estando vacunados; la diferencia es que el vacunado no tiene que hacer cuarentena y el no vacunado sí. En cuanto a los extranjeros, se les va a “pedir esquema completo de vacunación y seguro COVID, más el PCR y la vacunación”, dijo Carignano. “Queda en manos de las aerolíneas quién sube y quién no”, agregó. La otra modificación es que todo extranjero que ingrese al país debe tener un PCR realizado entre el tercer y quinto día.

Apagón.

En otro orden de temas, luego de una jornada de calor agobiante y en medio de las celebraciones de fin de año, más de 38 mil usuarios ayer seguían sin luz en el área metropolitana de Buenos Aires.



La falta de electricidad está ocurriendo desde los últimos días, sin embargo, más de 50 mil familias recibieron el 2022 sin electricidad y el enojo y hartazgo se vislumbró en las redes sociales.



Entre los lugares más afectados en la capital estuvieron: Caballito, Liniers, Recoleta y Palermo. También hubo cortes en algunas provincias.



La compañía eléctrica Edesur precisó que las fallas se produjeron por la alta exigencia a la que está sometida la red producto de las elevadas temperaturas y el pico de demanda. (Con información de La Nación /GDA)