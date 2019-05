Resistencia política al acuerdo que pide Macri

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El acuerdo de diez puntos de políticas de Estado para garantizar la estabilidad y evitar la volatilidad hasta las elecciones, que propone el presidente Mauricio Macri a una parte de la oposición peronista, enfrenta resistencia en el ámbito político, mientras suscita apoyo de seis de las principales cámaras empresariales de Argentina.

El posible acuerdo comenzó a discutirse el jueves con un diálogo entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y el senador Miguel Ángel Pichetto, del Partido Justicialista (PJ, peronista), así como el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, el también peronista Sergio Massa y el posible candidato presidencial de Consenso19, el economista Roberto Lavagna.

Contrarios.

Lavagna y Massa expresaron su rechazo a la propuesta. Lavagna señaló en Twitter; “Está claro que el gobierno atraviesa una seria crisis de confianza. No hay que jugar con las expectativas de la gente a partir de la especulación política y los titulares de los diarios. Consenso es escucha sincera de los que piensan distinto, no marketing”, manifestó.



Por su parte, Massa fue muy duro en la rueda de prensa que realizó el viernes. “El diálogo y los acuerdos no se construyen por WhatsApp, ni con filtraciones a la prensa”, sostuvo. “No puede ser pensado para dividir a los opositores”, agregó. Y reclamó que “el diálogo debe ser sin exclusiones y convocar a todos”. Le hizo así un guiño al kirchnerismo: el lunes último, había exhortado a Macri a un diálogo amplio con toda la oposición incluida la expresidenta Cristina Fernández. El viernes, reiteró su reclamo de que “el Presidente convoque a todos los opositores sin mezquindad y a los empresarios, trabajadores y jubilados”, porque “si no lo hace, lo haremos nosotros”.



Massa le envía así señales al electorado kirchnerista porque considera que Cristina podría no presentarse a las elecciones.



En cambio, Pichetto accedió a conversar con el gobierno. Fijó su postura de que “la Argentina necesita acuerdos y deben ser discutidos sin especulaciones electorales con gobernadores y representantes de los trabajadores”. El senador pidió que “se acuerden puntos básicos de entendimiento ya que esto le dará previsiblidad a nuestro país”. Pero, señaló que el diálogo debe ser “amplio y generoso”.



A su vez, el gobernador Urtubey aseguró a La Nación que aceptará participar del llamado del Presidente. “Hace un largo tiempo que vengo planteando que hay que hacer algo así”.

Acción.

Macri pidió generosidad a la hora de negociar una agenda común entre el gobierno y bloques políticos de la oposición de cara a las elecciones generales del próximo octubre. El viernes, habló con Lavagna, Urtubey y Pichetto.



“El Presidente me llamó para agradecer la disposición al diálogo”, confirmó Urtubey a La Nación. Sin embargo, aclaró que la “disposición al diálogo no significa que estamos de acuerdo en todos los temas”.



La charla de Macri con Lavagna no habría terminado en un tono cordial. “Lavagna tomó conocimiento de la lista cuando estaba desayunando. Se trata de una lista de temas pequeña y tardía”, dijeron allegados al economista.

Apoyo.

Mientras, hay reacciones favorables de los empresario. El Grupo de los 6 (G6) está formado por la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina.



“Adherimos al carácter prioritario de lograr los acuerdos básicos para fomentar el crecimiento sostenido y sustentable de todos los sectores y regiones del país”, indicó el G6 en un comunicado. Aconsejó que los acuerdos incluyan políticas de Estado a largo plazo, así como brindar “certidumbre y estabilidad al sector productivo, impulsando la inversión y la creación de empleo de calidad”.