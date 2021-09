Renunció el vocero presidencial argentino Juan Pablo Biondi tras las críticas de Cristina Kirchner

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El vocero presidencial argentino Juan Pablo Biondi presentó este viernes de tarde su "renuncia indeclinable" al cargo. Lo hizo un día después de la carta pública de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en la que alude a él diciendo que no toleraría "las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero" se hacen sobre ella y su espacio político.

En su renuncia, Biondi apuntó directamente a la vicepresidenta Kirchner al señalar: "Me ofenden y lamento las malas interpretaciones que hiciera sobre mí la señora Vicepresidenta de la Nación".



El perfil de Twitter de Biondi señala: "Secretario (nunca Vocero) de Comunicación y Prensa de la Presidencia argentina".

Siempre junto a @alferdez rumbo a La Vida que queremos 💉🇦🇷✌️ pic.twitter.com/2ZPFOwFSVh — Juan Pablo Biondi (@JuanPabloBiondi) September 17, 2021

En Twitter, el vocero explicó los motivos de su alejamiento. Aquí la carta completa.

SR. PRESIDENTE DE LA NACIÓN DOCTOR ALBERTO FERNÁNDEZ

Presente



Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para presentarle mi renuncia indeclinable como Secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia Argentina con el que me honrara el 10 de diciembre del 2019.



Motiva esta decisión la crisis desatada en las últimas horas y espero que mi alejamiento del cargo contribuya a pacificar, en parte, estos momentos difíciles que nos toca vivir.



Sólo usted sabe de mi compromiso, entrega y fidelidad a su investidura y a su persona en este largo camino en que lo acompañé.



Le agradezco la confianza que me brindara al asignarme funciones tan distinguidas en su equipo de gobierno y las ideas que impulsaron este proyecto político que triunfó en el año 2019.



Me ofenden y lamento las malas interpretaciones que hiciera sobre mí la señora Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al considerarla una líder indiscutible del espacio político que representa ella junto con usted. Siempre he sido una pieza de armonía, concordia y tolerancia en mis funciones y profesional en mi relación con los medios de comunicación.



Señor Presidente, deseo que esta nueva etapa que comienza, sea superadora de la precedente. Tengo la certeza que así será y que en esta nueva instancia de su gobierno cuente con un nuevo elenco de colaboradores para enfrentar los desafíos venideros. Reitero el inmenso honor de haberlo podido acompañar en esta enorme tarea, cargando sobre sus hombros y de todo su Gabinete, la tremenda tragedia humanitaria como es la pandemia del Covid 19 que nos lastimó desde marzo del año pasado y que la hemos enfrentado sin ambages.



Lo saludo con todo mi afecto y respeto, y con la distinción de siempre.



Sinceramente.