Renunció el "ministro" de comunicación del Vaticano: lo acusan de manipular una carta

El "ministro" de Comunicación del Vaticano, monseñor Dario Viganó, encargado de una amplia reforma de los medios de la Santa Sede, renunció este miércoles tras ser acusado por la prensa de manipular una carta de Benedicto XVI sobre el papa Francisco.



"Después de haber reflexionado y ponderado con atención los motivos que indica (...) respeto su decisión y acepto con cierta dificultad su renuncia", le escribió el papa Francisco a Viganó, en un mensaje divulgado por el Vaticano.



La controversia estalló la semana pasada tras la divulgación parcial de una carta de Benedicto XVI en la que rehúsa escribir un prólogo para una serie de libretos teológicos y didácticos de Francisco publicados por el Vaticano con ocasión del quinto aniversario de su pontificado.



Los primeros párrafos de la carta, en la que Benedicto XVI defiende la formación teológica del papa argentino, fue divulgada hace cuatro días por el Vaticano a través de una foto digital.



Sin embargo, medios de comunicación muy críticos con el papa Francisco observaron que varios párrafos habían sido omitidos, entre ellos uno en el que el pontífice emérito se niega por razones de "salud" y de "tiempo" a escribir un prólogo.



Pocos días después se conoció otro párrafo importante, en el que Benedicto XVI explica que no acepta escribir la presentación debido a que entre los autores de los once opúsculos figuran dos teólogos alemanes, en particular Peter Hünermann, quien ha sido crítico implacable tanto de Juan Pablo II como del mismo Joseph Ratzinger como teólogo y como papa.



La renuncia de Viganó había sido pedida por la página web conservadora Infovaticana, uno de los medios más críticos de Francisco, que acusó a Viganó de "impresentable, mentiroso y manipulador".

RELACIONADAS Cinco años que dejaron huella en la forma de ser de Francisco" By EL PAIS Cinco años que dejaron huella en la forma de ser de Francisco" Cinco años que dejaron huella en la forma de ser de Francisco" Francisco pide perdón si ofendió a argentinos By EL PAIS Francisco pide perdón si ofendió a argentinos Francisco pide perdón si ofendió a argentinos