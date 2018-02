Renunció el jerarca de Macri acusado de ocultar dinero de Francisco Casal en Andorra

El subsecretario general del gobierno de Mauricio Macri, Valentín Díaz Gilligan, presentó hoy su renuncia luego que se revelara que en su declaración jurada omitió informar sobre una cuenta de 1,2 millones de dólares en un banco en Andorra.



Este dinero pertenecería a Francisco "Paco" Casal quien le solicitó "un favor" a Díaz por sus problemas con la Dirección General Impositiva.



El viernes pasado se publicó una investigación del diario El País de Madrid que daba cuenta que el dinero permaneció en una cuenta privada del banco la Banca Privada d’Andorra (BPA) a nombre de una sociedad: Line Action Ltd.



Según la investigación periodística, Díaz Gilligan figuró como representante de la empresa y accionista. Hasta el año pasado, en Andorra, regía el secreto bancario.



En los documentos a los que accedió el medio español figura que la cuenta se abrió en 2012. En ese entonces Valentín Díaz Gilligan era asesor del Gobierno de Buenos Aires. Figuró como tal hasta 2014 cuando asumió como director general de Promoción Turística.



“Como consecuencia del nombramiento del accionista como director general de Turismo de Argentina, este decide dejar la actividad comercial que desarrollaba a través de Line Action y vende la sociedad el 3 de noviembre de 2014”, figura en los documentos.



Díaz Gilligan asegura que el dinero no era suyo y que fue accionista y director de esa sociedad a pedido de un amigo: Casal.



“Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco (DGI) que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”, dijo a El País de Madrid. “Pedí que me sacaran. No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político. Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal, pero era una actividad que, además, no me generaba ningún ingreso” agregó.



Sin embargo en los documentos figuran que Díaz Gilligan vendió Line Action el 3 de noviembre de 2014, once meses después de asumir su cargo público en Turismo. En la misma investigación se afirma que Line Action tenía en la cuenta un saldo de 1.2 millones de dólares que provenían de transferencias de Uruguay de clubes de fútbol (ver fotografía). Además, se apunta que Díaz Gilligan es vocal del equipo argentino de fútbol River Plate.

En el Gobierno argentino habían dejado en manos de la Oficina Anticorrupción la investigación sobre la actuación de Díaz Gillian. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo hoy que si la institución que conduce Laura Alonso determinaba que había actuado de manera incompatible con su función, Díaz Gilligan debía "dar un paso al costado". Antes, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había asegurado que el Gobierno no protegería a ningún funcionario, aunque había aclarado que no se trataba de un hecho "de corrupción" con fondos públicos.