Renuncia ministro mexicano y objeta línea económica del gobierno de López Obrador

By Florencia Traibel

“La verdad que me dolió. Me dolió en lo personal, por los seres queridos que me rodean, y por el Frente Amplio”, dijo minutos después en declaraciones a TNU acerca del proceso que la dejó fuera de la vicepresidencia.

Cosse sobre la fórmula:"El proceso no contribuyó a la unidad del Frente Amplio"