Renuncia jefe Opinión del NYT por artículo a favor de movilizar el Ejército

Así lo comunicó el editor del Times Arthur Ochs Sulzberger, mientras crecen las protestas en todo el mundo contra el racismo.

EFE The New York Times. Foto: AFP

El diario The New York Times anunció este domingo que su jefe de Opinión, James Bennet, renunció a su cargo después de una controversia por la publicación a principios de semana de un artículo del senador republicano Tom Cooton a favor de movilizar el Ejército para controlar las protestas contra el racismo en Estados Unidos.

Así lo comunicó el editor del Times Arthur Ochs Sulzberger, quien aseguró: "James y yo acordamos que se necesitaría un nuevo equipo para dirigir el departamento con una serie de cambios considerables".

Katie Kingsbury, quien se unió al Times en 2017, fue nombrada editora interina de la página de opinión, dijo Sulzberger. También anunció que Jim Dao, el jefe adjunto de la página editorial, renunciaba a su puesto y tomaba un nuevo trabajo en la redacción.

Los cambios se produjeron después de días de controversia sobre el artículo del senador republicano Tom Cooton, publicado el pasado miércoles con el título "Enviar las tropas", que fue criticado por lectores e incluso periodistas del NYT.

En su artículo de opinión, Cotton argumentó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debería invocar la Ley de Insurrección de 1807 para desplegar a los militares en todo el país para ayudar a la policía local con los disturbios provocados por la muerte con tintes racistas de George Floyd mientras estaba bajo custodia policial en Minneapolis.

La columna, que Bennet dijo más tarde que no leyó antes de la publicación, provocó una revuelta por parte de empleados del Times, con docenas de mensajes críticos en Twitter.

Bennet inicialmente defendió la publicación del artículo, y afirmó en Twitter: "La sección de Opinión del Times le debe a nuestros lectores mostrarles contra-argumentos, particularmente aquellos que aportan por personas en condiciones de establecer políticas".

Pero en una reunión interna del Times el viernes pasado Bennet se disculpó, diciendo que el artículo de opinión no debería haber sido publicado y que fue el resultado de un error en el proceso destinado a examinar esas piezas, según medios locales.

En su nota al personal, Sulzberger dijo que "ninguno de estos cambios marca un retroceso de la responsabilidad del Times de ayudar a las personas a comprender una variedad de voces en toda la amplitud del debate público".

"Ese papel es tan importante como siempre lo ha sido. Somos una nación polarizada cuya comprensión compartida del mundo se ha fracturado. El Times, y el periodismo en general, desempeña un papel esencial para dar sentido a este momento, luchando con la historia que nos ha traído aquí y ayudando al público a trazar un camino a seguir", agregó. EFE

En un comunicado anunciando la renuncia de Bennet, dijo que el exeditor era "un periodista de enorme talento e integridad que cree profundamente en la misión del Times".

