El relato de la primera mujer contagiada en Río tras curarse: "Sufro los prejuicios"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una mujer, funcionaria pública de 28 años, que fue la primera persona en ser diagnosticada con coronavirus en el Estado de Río (Brasil) terminó los 15 días de cuarentena exigidos. Los médicos le dieron de alta y le permitieron salir de su casa. Sin embargo indicó que todos la juzgan y la señalan.

La primera situación ocurrió cuando fue a un restaurante con su marido para comprar comida. Cuando volvió vio que en las redes sociales circulaban todo tipo de noticias sobre ella: un empleado del restaurante avisó que la mujer estaba en el lugar a través de un audio que tenía una alerta diciendo que una persona con coronavirus estaba en la calle.

“Yo me curé de coronavirus, pero estoy sufriendo los prejuicios”, indicó la mujer que, incluso aunque se le permitió salir, prefiere quedarse en su casa.

La mujer relató que, mientras estaba en cuarentena, sufrió ataques en las redes sociales y aunque pidió desde un principio que ni su nombre ni su cara fuera divulgados, toda la ciudad sabe que es ella quién había contraído el virus.

“Como es una ciudad pequeña todos se conocen. Después, luego de que fui diagnosticada, los comentarios en las redes sociales eran muy malos. Algunos llegaron a decir que debería haberme muerto. Me decían que era una irresponsable por haber traído la enfermedad. Entiendo la preocupación de las personas, pero no fue una imprudencia mía”, indicó.

El contagio ocurrió durante un viaje que realizó con su esposo el 10 de febrero y que incluyó una recorrida por Italia, más precisamente por Milán. Aunque, explica, en un momento no se sintió bien no estaba tan extendido en ese momento el problema del coronavirus.



Una vez en Brasil, y tras haber ido a trabajar algunos días, fue diagnosticada con coronavirus. “En ese momento los médicos y los enfermeros se colocaron máscaras, todos los que tenían que tener contacto conmigo usaron equipamientos de protección. Todo eso me asustó un poco, pensé que era exagerado pero ahora entiendo que era necesario”, cuenta.



Todas las personas que tuvieron contacto con la mujer se hicieron el test ninguna dio positivo. “Incluso con todos los prejuicios decidí hablar para dejar a las personas más tranquilas. Tenemos que cuidarnos para impedir la infección de aquellos que corren más riesgos, como los ancianos, pero la enfermedad no siempre es fatal”, finaliza.