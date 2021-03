Coronavirus: Reino Unido multará a quienes traten de salir del país sin justificación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Reino Unido podrá multar a partir del lunes con (200 libras (US$ 275) a las personas que no aporten en el aeropuerto un nuevo justificante exigido para viajar al extranjero o que aduzcan razones falsas para salir de Inglaterra, anunció este viernes el Ministerio de Transporte.

En un comunicado, el ministerio explica que todos los ciudadanos que tengan una razón aceptable, en el contexto de la pandemia, para abandonar el país deberán rellenar un formulario que presentarán a las aerolíneas antes de embarcar.

La policía que patrulla en los puertos y aeropuertos podrá multar con 200 libras (US$ 275) a quienes no faciliten el justificante, mientras que aquellos que traten de viajar por motivos no justificados deberán volver a sus casas y afrontarán sanciones por infringir el confinamiento, de entre 200 y 6.400 libras (US$ 8.800).

De acuerdo con las normas vigentes, solamente se puede viajar al extranjero por razones como trabajo, voluntariado, médicas, educativas o funerales.

A fin de contener la pandemia, el Reino Unido obliga además a hacer cuarentena en un hotel designado a los viajeros que lleguen de países con variantes de riesgo del coronavirus y todos deben hacerse un mínimo de tres tests de COVID-19 antes y después de llegar a territorio británico.

Según el plan de desconfinamiento anunciado por el primer ministro, Boris Johnson, los viajes al extranjero desde Inglaterra no se reanudarán hasta al menos el 17 de mayo, dependiendo de cómo avance el programa nacional de vacunación.