¿Por qué el Reino Unido atraviesa una crisis de combustibles?

Reino Unido atraviesa no solo una crisis de los combustibles: eso es tan solo una consecuencia del problema que ocurre en el área laboral y de recursos humanos. Según la empresa de oferta de empleo Indeed, las vacantes laborales en el Reino Unido, en ese y otros sectores, siguen al alza, con un 28,5 % más a fecha del 24 de septiembre que el 1 de febrero de 2020, antes de la pandemia.

Tanto el sector de la hostelería como en general el comercio minorista han alertado de que, si el Gobierno no relaja las normas de inmigración introducidas tras el Brexit a fin de poder contratar a comunitarios, se verán afectados los suministros y los servicios de cara a la Navidad.

El consejero delegado de la firma de moda Next, Simon Wolfson -que precisamente apoyó la salida británica de la Unión Europea (UE)-, avisó hoy de que la falta de personal dificultará sus entregas en el periodo festivo y anticipó un aumento de los precios.



Pidió al Gobierno que, "para proteger la economía", adopte "un enfoque decisivo de la crisis de personal cualificado" abriendo la puerta a extranjeros para trabajar en "almacenes, restaurantes, hoteles, residencias de mayores y sectores temporeros".

La consejera delegada de UK Hospitality -agrupación de restauración y hostelería-, Kate Nicholls, instó por su parte a suavizar las restricciones de viaje al Reino Unido, simplificar la burocracia de inmigración e introducir en sectores como el suyo los "visados de recuperación covid" ofrecidos a los transportistas.



"Está claro que no tenemos suficientes trabajadores en nuestro mercado laboral para llenar todas las plazas", afirmó Nicholls, quien advirtió de que, sin medidas más decisivas, muchos sectores seguirán "siendo frágiles" durante las fiestas navideñas.

Escasez de combustibles



El Gobierno del Reino Unido ha admitido este viernes que el desabastecimiento en las gasolineras causado por la falta de transportistas y un incremento excepcional de la demanda "podría durar otra semana o algo así", si bien insiste en que la situación "se está estabilizando".



En declaraciones a la BBC, el secretario de Estado Kit Malthouse reconoció que "aún hay una fuerte demanda de combustible en algunas partes del país, aunque no hay un problema de suministro" en las terminales petroleras, sino que el motivo de la crisis es un problema de distribución.

El Ejecutivo del primer ministro, Boris Johnson, espera que la situación se estabilice "a medida que se equilibran la oferta y la demanda", después de días en que los conductores hacen largas filas en las estaciones de servicio ante el temor a quedarse sin combustible -lo que ha exacerbado la carestía-.



"Si las cosas se deteriorasen más, obviamente el primer ministro y el ministro de Energía, de quien esto depende, tendrán que revisar la situación", afirmó Malthouse.



El Gobierno ha dicho que 150 conductores del Ejército ayudarán en las labores de distribución, al tiempo que también se han movilizado camiones cisterna propiedad del Estado.



Para paliar la falta de transportistas, común en toda Europa pero empeorada en el Reino Unido por el Brexit o salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), el Ejecutivo conservador emitirá 5.000 visados temporales para trabajadores extranjeros, frente a un déficit de 100.000 profesionales.



Además, en una medida criticada por los sindicatos, el Gobierno ha prorrogado hasta el 31 de octubre la norma introducida en julio que permite a los camioneros alargar sus horas de conducción y modificar sus pautas de descanso, siempre que se cumplan varios requisitos de seguridad.

Plan con extransportistas



El Gobierno del Reino Unido trata de persuadir a extransportistas británicos para que vuelvan a ponerse al volante como parte del plan para paliar el desabastecimiento en las gasolineras, a fin de evitar tener que reclutar a trabajadores inmigrantes.



El secretario jefe del Tesoro, Simon Clarke, dijo este jueves a la cadena pública BBC que hay una campaña en marcha para "alentar a la gente que quiera volver al transporte a que lo que haga", aunque, con un déficit de 100.000 transportistas, el Ejecutivo conservador también concederá 5.000 visados temporales a conductores comunitarios.



Pero Clarke, que negó que la escasez de profesionales -que ha llevado al desabastecimiento- se deba al Brexit o salida británica de la UE, insistió en que el objetivo es "aumentar el número de transportistas formados en el Reino Unido".



"Tenemos claro que dejamos la UE por algo, para controlar la inmigración", afirmó el político, que sostuvo que "el más de un millón de vacantes en el mercado laboral británico ofrece grandes oportunidades" a las personas desempleadas, por ejemplo al salir hoy del programa de retención de empleo introducido por la pandemia.



Por su parte, el nuevo vice primer ministro y titular de Justicia, Dominic Raab -anteriormente en Exteriores-, ha sugerido, en declaraciones recogidas por la prensa, que "delincuentes menores" con sentencias de servicio a la comunidad podrían ser formados para conducir camiones.

Navidad en el horizonte y falta de mano de obra



La escasez de transportistas, y en general de trabajadores cualificados, afecta también a otros sectores de la economía, que temen que no recibirán suministros necesarios de cara a la Navidad o, en el caso de la hostelería, que no contarán con personal suficiente para mantener abiertos los negocios.



Por este motivo, el Gobierno del Reino Unido se plantea conceder unos 1.000 visados de emergencia a carniceros extranjeros para paliar una escasez de profesionales en el país que amenaza con dificultar la oferta de pavos, jamones y otros productos típicos en el periodo navideño, informa este viernes "The Times".



El periódico señala que, aunque parte del Ejecutivo quiere satisfacer las demandas del sector cárnico, se opone a la medida la ministra del Interior, Priti Patel, que, según el "Times", teme que sea una táctica a más largo plazo para reintroducir la libertad de movimiento de trabajadores de la que el Reino Unido se desligó al salir de la UE.



En declaraciones al diario, la Asociación británica de procesadores de carne (BMPA, en inglés) dice que existe un déficit de 15.000 carniceros para trabajar sobre todo en procesadoras, lo que hace que los profesionales en activo solo puedan dedicarse a abastecer a los supermercados con cortes básicos de carne y no puedan centrarse en productos navideños más laboriosos.

Un portavoz del ministerio de Medioambiente, Alimentos y Asuntos Rurales declaró a la agencia británica PA que "el Gobierno reconoce la importancia del trabajo temporero y conoce los problemas que ha afrontado el sector porcino por la pandemia y la escasez de personal".



En declaraciones a la BBC, el presidente de la Asociación nacional del cerdo, Rob Mutimer, ha dicho que la falta de personal se ha agudizado "en las últimas tres semanas" y muchos cerdos que no se han podido matar y procesar han engordado demasiado, de modo que los productores no tienen suficiente sitio para mantenerlos por lo que no se descarta "un sacrificio masivo de animales".

¿Cuáles es la explicación?



Si bien autoridades intentan quitarle responsabilidad al Brexit, la salida de la UE vino acompañada por acuerdos comerciales, impuestos migratorios y otras condiciones que impiden un normal desarrollo de la economía del Reino Unido.



Por ejemplo, de acuerdo a La Vanguardia, los camiones procedentes de la UE no pueden cruzar de forma libre la frontera con el Reino Unido. Para poder entrar se debe realizar otros trámites, que enlentecen la llegada de productos al país.



Por otro lado, el medio español cita que la salida del Reino Unido de la UE también afectó al mercado laboral, debido a que las nuevas leyes migratorias hacen más difícil conseguir trabajo para los ciudadanos de la Unión.