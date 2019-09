El régimen chino cumple 70 años y lo vigila todo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La seguridad se refuerza en estos días en Pekín a pocas semanas de la celebración con gran pompa de los 70 años del régimen comunista, con cierres de bares y karaokes, rayos X para controlar paquetes o una multiplicación de cámaras de seguridad.

Un gran desfile militar y civil está previsto para el 1 de octubre. Se anuncia como el más importante de la historia de la República popular, proclamada en 1949 por Mao Zedong.



Las autoridades no dejan nada al azar para que el acontecimiento, a mayor gloria del actual presidente, Xi Jinping, se celebre sin incidentes e ilustre la sacrosanta “estabilidad” del país bajo la férula del Partido Comunista Chino (PCCh).



La fecha aniversario del 1 de octubre tiene lugar en un momento delicado para China, enfrentada en una guerra comercial con Estados Unidos, y que debe hacer frente a incesantes manifestaciones prodemocráticas en el territorio semiautónomo de Hong Kong.



El desfile militar permitirá a Pekín presentar algunos de sus nuevos armamentos, y hacer vibrar la fibra patriótica de la población.

Ya desde ayer jueves, los cacheos para ingresar a la plaza Tiananmen eran crecientes. A un periodista de la AFP se le prohibió el acceso a la explanada que ocupa el corazón de la capital.



Las medidas de seguridad son también draconianas algunos kilómetros más al este, en torno al Estadio de los Trabajadores, donde el ejército estacionará sus blindados, para gran desgracia de los amantes de este barrio, famoso por su vida nocturna.



Un guardia declaró a la AFP que el gobierno desea “utilizar el estadio para los preparativos del 70 aniversario”.



Todos los comercios situados en la zona, entre ellos varios restaurantes, deberán cerrar sus puertas desde ayer 5 de septiembre y el 1 de octubre.



“El gobierno nos ha dicho que hay que cerrar”, explica Joey Xu, gerente del restaurante español Puerta 20.



“Nuestros empleados podrán tener vacaciones pagas. Pero el gobierno no indemnizará a los establecimientos por sus pérdidas”, dice Joey Xu.



“Las autoridades temen que los lugares abiertos hasta muy tarde por la noche, en especial aquellos cuyos clientes son ruidosos, generen molestias”, indica Zhang, un responsable del karaoké Mei, que prefiere no dar su nombre completo.



Y los repartidores, muy numerosos y visibles en Pekín, donde circulan con motocicletas eléctricas, deben ahora rehusar los paquetes de quienes no presenten un documento de identidad.



El Correo chinos ya advirtió el mes pasado que la integralidad de los paquetes que ingresen en la ciudad deben pasar por el control de rayos X.



Otro anuncio: la entrega de drones o juguetes con un “mecanismo de cuenta atrás” estará “formalmente prohibida” entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre.

Videocámaras.

A nivel de seguridad pública, las videocámaras -muy numerosas en Pekín- van a proliferar aún más en los principales ejes de la capital.



La prensa, por su lado, parece haber recibido la consigna de limitar al mínimo la cobertura de malas noticias.



El asesinato de ocho escolares el lunes, día del retorno a clases en una localidad del centro del país, ha sido prácticamente silenciado.



En internet, la plataforma de microblogs Weibo, equivalente chino de Twitter, empezó a borrar contenidos que “injurian” a los héroes del PCCh, o “distorsionan” la historia oficial.



Este sitio con 486 millones de usuarios indicó el miércoles haber suprimido 14.299 mensajes y bloqueado 1.475 cuentas en el marco de esta operación de “limpieza” que durará hasta fines de septiembre.