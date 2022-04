La referencia a Adolfo Hitler que compromete aún más al presidente Pedro Castillo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Perú está pasando por una delicada crisis institucional que puede costarle en cualquier momento el cargo al presidente Pedro Castillo. En una situación como esa, a ningún mandatario le conviene agitar el ambiente políticos con dichos u acciones que abran un poco más la puerta de salida. Sin embargo, el primer ministro peruano Aníbal Torres se encargó de complicar las cosas.

Torres no tuvo mejor idea que poner a Hitler de ejemplo de cómo deben gestionarse un programa de construcción de carreteras.



El primer ministro dijo que “sin infraestructura el país no puede desarrollarse, las vías de comunicación son como las venas, las arterias en el ser humano, para poder sobrevivir para poder avanzar”.



Por ese motivo, dijo a las autoridades locales y a los integrantes del gabinete que tienen que esforzarse y “hacer sacrificios para mejorar” las vías de comunicación en su país.

“Les pongo un ejemplo: Italia y Alemania eran igual que nosotros. Pero en una oportunidad, Adolfo Hitler visita el norte de Italia y (Benito) Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia”, dijo Torres, mano derecha del izquierdista Castillo.



“Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas y aeropuertos y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo”, agregó Torres durante una sesión pública del gabinete este jueves en la ciudad andina de Huancayo, a la que se sumó Castillo después.



Sus palabras generaron de inmediato el rechazo de políticos opositores y oficialistas, así como de las embajadas de Alemania e Israel en Lima, lo que llevó a Torres a pedir disculpas.

Al cierre de la sesión del gabinete y en presencia de Castillo, Torres dijo: “Al señor embajador de Israel, si lo he ofendido le pido disculpas y vamos a conversar personalmente”.



“Si habíamos puesto como ejemplo del progreso de Alemania en las vías de comunicación, es un hecho real. Eso no quiere decir que Adolfo Hitler no sea considerado como un gran criminal”, añadió el primer ministro peruano.



La presidenta del Congreso, la opositora María del Carmen Alva, tuiteó que “lo dicho por el premier Aníbal Torres, elogiando al genocida Hitler, ha ofendido a los miles de peruanos”.



“Una vergüenza que el premier Aníbal Torres cita como ejemplo a un fascista y genocida como Hitler, ahora entendemos de donde provienen medidas erróneas como el fallido toque de queda” diurno decretado en Lima el martes, dijo el legislador oficialista Alex Flores en la misma red social.



Hitler puso en marcha la construcción de autopistas en 1933. Aunque la idea no era original, pues en la propia Alemania se habían construido algunas antes, los nazis las resaltaron en su propaganda como un símbolo de la grandeza del Tercer Reich.



Casi 4.000 kilómetros de “autobahnen” (autopistas) fueron construidas hasta que las obras fueron paralizadas en 1941 por la Segunda Guerra Mundial.

No es la primera vez en sus dos meses de gestión que Torres, abogado de 79 años, menciona a Hitler. El pasado 18 de marzo lo hizo al compararlo con el expresidente encarcelado Alberto Fujimori luego de la decisión el Tribunal Constitucional de restituir el indulto que recibió en 2017, una medida paralizada por disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Hay que reconocer sus buenas obras (de Fujimori), pero yo les pongo como ejemplo Alemania. ¿No fue Hitler el que convirtió en potencia mundial a Alemania? Fue él, pero fue condenado no solamente por los alemanes después, sino por todo el mundo, por los grandes crímenes que cometió”, declaró.

Pedido de disculpa y promesas



El presidente Pedro Castillo procuró apaciguar la crisis política que vive Perú, con una reunión del consejo de ministros en el epicentro de las protestas de camioneros y el decreto de un estado de emergencia para las carreteras. Castillo hizo una reunión abierta del consejo de ministros el jueves en la ciudad de Huancayo, que la semana pasada fue el centro de las protestas por el paro camionero.



Allí se disculpó por unas declaraciones previas que incendiaron a los transportistas por afirmar que “algunos dirigentes y cabecillas” habían sido pagados para realizar el paro y alentó a la población a salir a las calles a protestar de forma pacífica. “Quiero expresar mis sinceras disculpas a esta tierra huanca y al Perú si en algún momento ha habido alguna expresión malentendida”, sostuvo el mandatario.

Ante las peticiones de los manifestantes, que protestan por el aumento de los carburantes y la subida de precios, también se comprometió a presentar un proyecto de ley que establezca la prohibición de los monopolios, el acaparamiento, la especulación y la concertación de precios.



También anunció que otra iniciativa legislativa orientada a la reducción del sueldo de los altos funcionarios.