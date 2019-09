Recta final para que el PSOE acuerde

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente español, Pedro Sánchez, afronta una recta final de diez días para evitar la cuarta elección en cuatro años. El líder socialista tiene hasta el 23 de septiembre a la medianoche para reunir los apoyos suficientes que le permitan ser investido presidente en el Parlamento. Si no lo logra, se convocarán automáticamente elecciones para el 10 de noviembre.

El problema es que meses después de su victoria sin mayoría absoluta en las legislativas del 28 de abril, sigue sin tejer un acuerdo con la izquierda radical de Unidas Podemos (UP), cuyo apoyo es fundamental junto al de otros pequeños partidos regionales.



UP, liderado por Pablo Iglesias, exige formar parte de un gobierno de coalición, una opción que el PSOE le ofreció en julio cuando Sánchez se sometió a un primer voto de investidura. La izquierda radical rechazó la oferta por considerarla insuficiente, y la investidura fracasó.



Ahora UP sigue insistiendo en entrar en una coalición, pero tras el fiasco de julio, el PSOE reitera que su opción vuelve a ser un gobierno monocolor, y que de ahí no se moverá. “No existe la confianza mínima para constituir un gobierno de coalición estable”, dijo tajante la portavoz del gobierno socialista, Isabel Celaá.



En un nuevo intento, Iglesias telefoneó el jueves a Sánchez para proponerle “un gobierno de coalición temporal”, que garantice la investidura y la aprobación de nuevos presupuestos. Según esa propuesta, Sánchez podría luego disolver la alianza si considera que “no ha funcionado ese gobierno de coalición”, y Podemos le garantizaría no obstante “la estabilidad parlamentaria.