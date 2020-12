Récord de contagios en EE.UU. que se resiste a las mascarillas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estados Unidos registró este fin de semana un número récord de casos de coronavirus en 24 horas por tercer día consecutivo, al tiempo que la prensa británica aseguró ayer que la reina Isabel II y su esposo podrían recibir la vacuna “en las próximas semanas”.

Según un balance de la Universidad Johns Hopkins, el país más afectado del mundo en términos absolutos por la pandemia registró el sábado un récord de casi 230.000 nuevos casos y 2.527 muertes relacionadas con el COVID-19.

Ayer mismo se conoció que el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani -asesor legal del presidente saliente Donald Trump- dio positivo al test de coronavirus.

En ese marco, una manifestación masiva en la que participó Donald Trump en Georgia, en la que no se respetaron las medidas básicas de seguridad sanitaria, desató ayer una polémica en Estados Unidos.



Funcionarios de la salud de Estados Unidos expresaron su alarma ayer ante la negativa de muchos estadounidenses a usar mascarillas.



Deborah Birx, coordinadora del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, dijo que era “frustrante” escuchar a la gente “repitiendo como loros que las máscaras no funcionan (y) que las reuniones no resultan en eventos de gran propagación” del virus.



El último encuentro masivo tuvo lugar el sábado en Valdosta, Georgia, donde el presidente Trump hizo su primer mitin desde las elecciones, atrayendo a miles de personas, sin distancia ni mascarillas.



El excomisionado de la FDA, Scott Gottlieb, predijo que el número de muertos en el país, que ahora supera la cifra de 280.000, podría llegar a 400.000 a finales de enero.



“Tenemos un futuro sombrío por delante durante las próximas seis semanas”, dijo a la cadena CBS.

Isabel II en la lista

La soberana británica, de 94 años, y su esposo, el príncipe Felipe, de 99, se vacunarán pronto “debido a su edad y no por un trato preferencial”, afirmó el Mail on Sunday.



Según el periódico, ambos informarán cuando sean inoculados para “animar al mayor número posible de personas a vacunarse”, en medio de los temores que siembran entre la población los activistas antivacunas.



Según fuentes citadas por el tabloide, la reina y el príncipe no tendrán un tratamiento preferencial, “esperarán su turno”, ya que, según el calendario establecido por el Gobierno británico, los mayores de 80 años serán vacunados justo después de los habitantes y trabajadores de residenciales de ancianos.



Fueron los médicos del matrimonio real quienes les han aconsejado vacunarse. El Reino Unido tiene previsto comenzar la campaña de vacunación en todo el país esta semana, toda vez que ya han llegado las primeras dosis a suelo británico.



El Reino Unido reservó un total de 40 millones de dosis y tiene previsto recibir un lote inicial de 800.000.

Estado de catástrofe

En tanto, en Alemania, el estado de Baviera (sur) se declaró ayer en situación de catástrofe, lo que le permite implementar medidas más severas contra el coronavirus.



El primer ministro bávaro, Markus Söder, había convocado una reunión especial del Gobierno y, después de ella, decretó la situación de catástrofe y anunció un plan de diez puntos para combatir la pandemia, que endurece algunas de las restricciones que ya existían.



En los distritos donde haya una incidencia semanal de más 200 nuevos contagios por 100.000 habitantes habrá toque de queda entre las 21.00 y las 5.00 de la madrugada local.



Únicamente podrá haber encuentros entre personas que pertenezcan a un máximo de dos familias, entendiendo familia un grupo de gente que viva bajo el mismo techo. Esa regla se suspenderá, como estaba previsto, entre el 23 y el 26 de diciembre para la celebración de las navidades, pero no para el año nuevo.



El número de nuevos contagios en Alemania sigue siendo alto, cinco semanas después de que se introdujesen una serie de restricciones en todo el país.



Ayer se registraron 17.767 nuevos contagios de coronavirus, 3.100 más que hace una semana, según los datos del Instituto Robert Koch (RKI).



En las últimas veinticuatro horas murieron 255 personas a causa de la COVID-19.



Desde el comienzo de la pandemia ha habido en Alemania 1.176.992 casos confirmados de coronavirus, 19.041 personas han fallecido y 846.273 han superado la enfermedad.