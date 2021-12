Récord de casos por Ómicron, pese a que resulta menos grave

Francia, Reino Unido y España batieron ayer jueves récords de contagios diarios del COVID-19 ante el avance de la variante Ómicron.

En Reino Unido, se registró un récord de cerca de 120.000 nuevos casos. El aumento en siete días es del 50% y el número de ingresos hospitalarios empieza a crecer, sobre todo en Londres.



Una situación en los hospitales que se observa con mucha atención: “Porque nos enseñará mucho sobre la gravedad” de la enfermedad provocada por Ómicron, destacó Arnaud Fontanet, del consejo que asesora al gobierno francés.



Escocia anunció el cierre de clubes nocturnos. Para Inglaterra, el gobierno de Boris Johnson está aplazando al máximo las restricciones más severas, basándose en dos estudios que muestran un menor riesgo de hospitalización con la variante Ómicron en comparación con Delta, dominante hasta hace poco.

La situación en Francia también empeora. Ayer jueves se batió el récord de casos positivos en un día desde el inicio de la pandemia, 91.608 contagios según el gobierno. El récord anterior databa de noviembre de 2020 y era de 86.852.



También España batió un máximo de infecciones diarios, con 72.912 casos.



El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge, declaró que “Ómicron se está volviendo dominante en países como Dinamarca, Portugal y Reino Unido, donde las cifras se duplican entre cada día y medio o tres días”.



Ante esta situación, el gobierno español, que cuenta con una de las poblaciones más ampliamente vacunadas de Europa, anunció el miércoles el restablecimiento del uso obligatorio de la mascarilla en exteriores.



Y Cataluña tomó la media más extrema: comenzó anoche a aplicar el toque de queda en gran parte de su territorio, luego de recibir luz verde judicial.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anunció que respaldaba “las medidas de protección de COVID-19 solicitadas” por el gobierno regional, que también incluyen el cierre de las discotecas y la limitación de las reuniones privadas a un máximo de diez personas.



El ejecutivo catalán había pedido autorización judicial para aplicar el toque de queda, de 01.00 a 06.00 en aquellas localidades donde la incidencia sobrepase los 250 casos por 100.000 habitantes en siete días, lo que actualmente abarca buena parte de la región nororiental española de 7,8 millones de habitantes.



En tanto, Grecia anunció que usar una máscara sería obligatorio en interiores y exteriores durante las vacaciones y se cancelaron todas las festividades públicas de Navidad y fin de año.

Menos grave pero...

El laboratorio sueco-británico AstraZeneca dijo ayer jueves que una tercera dosis de su vacuna aumenta “significativamente” el nivel de anticuerpos contra la variante Ómicron.



Pese a ello, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió contra la ilusión de que bastaría con administrar dosis de refuerzo para superar la pandemia.



“Incluso podrían prolongarla en vez de acabar con ella, al desviar las dosis disponibles a países con altas tasas de vacunación, brindando así al virus más posibilidades de propagarse y mutar”, añadió.



El carácter altamente infeccioso de esta nueva variante puede neutralizar su aparente menor gravedad, debido a que la rápida propagación aumenta la base de personas infectadas.

Y aunque se propaga a gran velocidad, algunos estudios realizados esta semana en Sudáfrica, Escocia e Inglaterra dan algo de esperanza respecto a la gravedad de los casos.



Según un análisis de la agencia británica de seguridad sanitaria publicado ayer jueves, los enfermos infectados con esta variante tienen entre 50% y 70% menos de riesgo de ser hospitalizados en comparación con la delta.

Pastilla de Merck.

Finalmente, el ente regulador de medicamentos de Estados Unidos anunció ayer jueves que autoriza la pastilla anticovid del laboratorio Merck para adultos de alto riesgo, un día después de que diera luz verde a una similar de Pfizer.



“La autorización de hoy proporciona una opción de tratamiento adicional contra el virus COVID-19 en forma de pastilla que se puede tomar por vía oral”, dijo Patrizia Cavazzoni, científica de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).



La pastilla de Merck se toma dentro de los cinco días posteriores al comienzo de los síntomas y se ha demostrado que reduce un 30% las hospitalizaciones y muertes por covid-19 entre las personas de riesgo.

La píldora de Pfizer lo reduce un 90%.



La FDA insistió en su comunicado que tanto las pastillas de Pfizer como las de Merck deberían ser un complemento de las vacunas.



Aunque ambos tratamientos son generalmente seguros, según revelaron de los ensayos clínicos, a la pastilla de Merck, llamada molnupiravir, la FDA no la autoriza para menores de 18 años porque puede afectar el crecimiento de los huesos y cartílagos, ni se recomienda en mujeres embarazadas debido al posible daño fetal. (AFP, EFE)

A partir de febrero

Vaticano exigirá el certificado de vacunación a sus empleados

El Vaticano obliga a tener el pasaporte de vacunación o de haber superado el COVID-19 a todos sus empleados y la dosis de refuerzo a quienes tengan labores de atención al público; suspenderá el sueldo a quien no esté en regla, según se publicó ayer jueves en un decreto general de la Secretaría de Estado.



El Vaticano había sido uno de los primeros países al mundo en obligar a sus empleados a presentar el certificado sanitario, que permitía la posibilidad de entregar una prueba negativa valida 48 horas en sustitución de la vacuna. Sin embargo, como se lee en el decreto, la actual situación de emergencia sanitaria ha obligado a adecuar las normativas de seguridad.



El pasaporte de vacunación será requerido para todos los trabajadores y personas que visiten el Vaticano. Quien no tenga el pasaporte de vacunación o el certificado de haber superado el virus, “no podrá acceder al puesto de trabajo y será considerado ausente y se suspenderá la retribución mientras dure la ausencia”, dice el decreto.



Además, desde el 31 de enero, los trabajadores del Vaticano que tengan contacto con el público tendrán que poseer también la dosis de refuerzo.



Quedan exentos de esta obligación, ya que no están citados en el decreto divulgado ayer, los fieles que acudan a ceremonias litúrgicas y las misas que se celebran tanto en la plaza San Pedro como en la parroquia de Santa Anna y también las audiencias en el aula Pablo VI del Vaticano.