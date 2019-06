Récord de calor en Francia: 45,90°C

Muertos, un gran incendio en España y récord absoluto de calor en Francia con 45,9°C. Gran parte de Europa padece los estragos de una ola de calor excepcional por su intensidad y precocidad.

En España, en donde las temperaturas superaron los 40°C, un joven de 17 años que se encontraba trabajando en el campo en Córdoba, Andalucía, murió la madrugada del viernes tras sufrir un “golpe de calor”.



Asimismo, la tarde del jueves, un anciano de 93 años se desplomó cuando caminaba por el centro de Valladolid.



España vive una ola de calor con temperaturas superiores a los 40 grados, que continuará en la mayor parte del país hasta hoy sábado, incluyendo zonas del norte -por lo general más frescas- como Navarra, La Rioja, País Vasco y Aragón. Solo el noroeste (Galicia y Asturias) se mantenía a salvo.



Francia, sumida desde el lunes también en una ola de calor excepcional por su intensidad y por su precocidad, alcanzó por primera vez ayer viernes los 45,9ºC, un récord absoluto de temperatura, registrado en el departamento de Gard, en el sur, uno de los cuatro en los que se decretó “alerta roja”, la máxima. Este récord bate el de 44,1ºC de agosto de 2003, en el mismo departamento.



El gobierno francés extrema las precauciones para evitar una canícula similar a la de ese año, cuando murieron 15.000 personas.



Las autoridades aconsejaron a los padres dejar a los niños en casa y cancelaron todas las actividades deportivas en los departamentos de Bouches-du-Rhône y el Vaucluse, ambos en el sureste.



El gobierno francés, que lamentó la muerte de cuatro personas ahogadas desde inicios de semana, urgió a la población a bañarse únicamente en “lugares autorizados”.



La ola de calor en Francia se extenderá “al menos hasta inicio de semana próxima”, indicó Météo-France.



Además de los riesgos que implica para la salud, la ola de calor aumenta las posibilidades de incendios forestales. En Cataluña, España, centenares de bomberos luchaban contra un gran siniestro que afecta unas 6.500 hectáreas.



En Italia los medios informaron del deceso, ayer viernes, de un obrero de 60 años que la víspera se había desmayado mientras trabajaba en un andamio, en Rimini (noreste). El jueves, un hombre sin hogar de 72 años fue hallado sin vida cerca de una estación de trenes de Milán, después de haber sido víctima de un golpe de calor.



En la península italiana, el calor se sentirá sobre todo en el noroeste, donde el mercurio rozará este viernes los 40°C en Piamonte y 39°C en Génova.



En Alemania, sin embargo, la jornada de ayer viernes fue de tregua después de que el miércoles se alcanzaran las máximas históricas medidas en un mes de junio: 38,6°C.



En Grecia las autoridades seguían sin hablar de ola de calor, a pesar del aumento de las temperaturas en los últimos días hasta alcanzar de forma puntual los 37°C, que consideran normal para esta época del año.



Desde Ginebra la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sigue las mediciones de estaciones de todo el continente y constató que las temperaturas en Europa central están entre 3 y 6 grados centígrados por encima de la media de largo plazo. Este año va camino de ser uno de los más calurosos de la historia y eso convertiría el período 2015-2019 en el quinquenio más caluroso que se haya registrado en la historia, dijo la OMM.

Consejos de la OMS

Qué hacer ante una ola de calor

Para prevenir los efectos negativos de una ola de calor, la Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de actualizar una serie de consejos prácticos, particularmente difícil para niños y personas mayores.



-Medir la temperatura del interior de las viviendas. No deben superar los 32 grados en el día y los 24 grados durante la noche.



-Para ello deben abrirse las ventanas por la noche y durante las primeras horas de la mañana, y cerrarlas durante el día. De esta forma, se evita que en las horas más calurosas del día entre el calor y sirve para que por la noche la casa se refresque.



-Evitar mantener las luces encendidas. Lo mismo en el caso de los aparatos eléctricos, que de preferencia deben desconectarse.



-Evitar el uso excesivo de los ventiladores eléctricos ya que esto puede causar deshidratación. El ventilador no debe estar muy cerca de las personas, ni apuntar directamente al cuerpo.



-Utilizar deshumidificadores. El efecto de reducir la humedad puede ser útil en áreas con fuerte humedad, pero donde la temperatura no es excesivamente elevada.