Tras reclamo, habilitan envío de más urnas para votar en elecciones argentinas en Maldonado y Colonia

La Cámara Nacional Electoral de Argentina habilitó a que se envíen más urnas al exterior para las próximas elecciones legislativas del 14 de noviembre. Esto incluye a Maldonado y Colonia.

De esa forma, el organismo hizo lugar a un planteo que había realizado el partido político argentino PRO, según publicó la diputada argentina Silvia Lospennato en su cuenta de Twitter.

En un documento firmado por el secretario de la Cámara Nacional Electoral, Sebastián Schimmel, que publicó Lospennato, se lee que la institución enviará urnas adicionales para las representaciones consulares argentinas en Maldonado y Colonia, y otros lugares donde puedan ser requeridos.

Además, se puso de "manifiesto —para conocimiento de las autoridades consulares que eventualmente así lo requiriesen— que no existen óbices a la habilitación de cuartos oscuros suplementarios a fin de evitar la aglomeración de electores y agilizar el proceso de emisión del sufragio".

La diputada Lospennato advirtió en su cuenta de Twitter: "Si la Cancillería no lo hace será una decisión política proscriptiva y lo denunciaremos".



Un grupo de argentinos radicados en Maldonado había presentado una denuncia en su Consulado para ser elevada a la Cámara Electoral, en reclamo de urnas suficientes para recibir los votos de las elecciones del país.



La vocera del colectivo “Argentina un Lugar”, Amalia Kahl, había asegurado a El País que el gobierno de Alberto Fernández envió a Maldonado solamente una urna -que tiene una capacidad para almacenar no más de 250 sobres- cuando solo en ese departamento hay 2.163 habilitados para votar, esto supone unas 700 personas más que en 2019.



Fuentes de la Embajada argentina habían señalado que en todo Uruguay hay unos 20.000 ciudadanos de ese país habilitados a votar, 14.000 de los cuales están en Montevideo, y que por lo general los que efectivamente van a votar no superan el 10%. Es decir son unos 2.000 en todo el territorio.