Reclaman "contundencia" contra curas pederastas

Una docena de víctimas de abusos sexuales por parte de curas pidieron ayer miércoles al comité organizador de la cumbre del Vaticano contra la pederastia "acciones contundentes" e inmediatas. "El tiempo de las palabras ha pasado", afirman.

La delegación, formada entre otros por el español Miguel Ángel Hurtado, de la organización Infancia Robada, y el chileno Juan Carlos Cruz, una de las víctimas del sacerdote Fernando Karadima, fue recibida en el Vaticano un día antes de la inédita cumbre del papa con los presidentes de las conferencias episcopales del mundo para tratar la pederastia en la Iglesia.

"Pedimos que se apliquen con rigor y rápido las leyes. Que se entreguen esos criminales a la justicia civil. No solo a los que abusan sino también a los que encubren", afirmó Cruz al término de la reunión de unas dos horas. "Que los obispos se pongan las pilas y apliquen las leyes. Porque es una vergüenza", agregó.

Cruz junto con otras víctimas y el apoyo de organizaciones internacionales antipederastia como Snap y Eca, se citaron en Roma para una suerte de "contracumbre" para dar voz a todos aquellos que batallan desde hace décadas contra los abusos sexuales a menores cometidos por curas.

"Pedimos que la tolerancia cero sea aplicada realmente. Que en las próximas semanas sean expulsados los obispos encubridores. Que se vea que algo pasa", admitió por su parte el italiano Francesco Zanardi, de la Red LAbuso. "El tiempo de las palabras ha pasado", clamó.

La contracumbre, como ha sido llamada por la prensa, incluye una serie de conferencias públicas, marchas y vigilias en la capital italiana paralelamente a la cumbre en el Vaticano.

Pese a que no han sido recibidos por el papa Francisco, lo que las víctimas más temen es que no cambien las cosas. "Se necesita una comisión de la verdad para cada país que no sea integrada solo por curas", propuso Pedro Salinas, periodista peruano que investigó los casos de pederastia de la agrupación católica Sodalicio de Vida Cristiana.

"Amigos del diablo".

En tanto, el papa Francisco dijo ayer miércoles que las personas que se pasaban la vida denunciando a la Iglesia católica eran amigos del diablo, mientras que víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero lo acusaron de rechazar una invitación para reunirse con ellos.

Hablando en la víspera de una conferencia que convocó para guiar a los obispos sobre cómo abordar el tema de los abusos generalizados que han diezmado la credibilidad de la Iglesia, el Papa afirmó que los errores debían corregirse. Pero aquellos acusadores que no hacían más que criticar a la Iglesia eran "amigos, primos y parientes del diablo", dijo el pontífice a fieles en el Vaticano.

Reunidos fuera del Vaticano, un grupo de víctimas de abusos por parte de miembros de la Iglesia católica manifestó su decepción de que Francisco hubiera rechazado su invitación para reunirse.