Rechazan detener al hijo de Hugo Moyano

Un juez rechazó ayer martes el pedido fiscal para detener a Pablo Moyano, el secretario general adjunto del poderoso gremio de los camioneros en Argentina e hijo de Hugo Moyano, el líder del sindicato. El pedido de detención había sido planteado por el fiscal general de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, quien tiene a su cargo una investigación por asociación ilícita vinculada a la barra brava de Independiente, club del que Pablo Moyano es vicepresidente.

La decisión del juez Luis Carzoglio se hizo en medio de versiones de amenazas a la familia del magistrado. Anoche el juez habló. Carzoglio dijo que no lo van a "correr con aprietes", en referencia a esas amenazas. "Soy imparcial, no me voy a dejar influenciar", dijo en declaraciones a los medios argentinos.

Antes de que se conociera la decisión de Carzoglio, la esposa del juez denunció que recibió dos llamados telefónicos en los que una persona amenazó de muerte a toda la familia. "Es verdad, mi señora hoy (por ayer) recibió dos llamados telefónicos a las 11.10 y 11.20 de la mañana amenazándola de muerte a ella y a mí", reconoció Carzoglio.

El juez relacionó las amenazas a la filtración de la resolución. Por la causa ya fueron detenidos el exdirigente de Independiente Noray Nakis y el jefe de la barra brava, Pablo "Bebote" Álvarez, entre otros.

Hugo Moyano, presidente del club, también figura como imputado. "El juez se la bancó, ha tenido la suficiente grandeza para no aflojar ante las presiones de funcionarios", dijo ayer Hugo Moyano durante un acto frente a una sede de la Secretaría de Trabajo, ante 5 mil gremialistas.

El fiscal podrá ahora apelar la decisión del juez de no hacer lugar a la detención de Pablo Moyano.