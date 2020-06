Rebrote de coronavirus en Alemania: preocupa "porque muestran que el virus no se ha extinguido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los cerca de 700 habitantes de un bloque de viviendas de Gotinga (centro de Alemania) quedaron desde ayer en cuarentena, tras ser verificados unos 100 contagios con el COVID-19 en ese edificio, indicaron las autoridades del "Land" de Baja Sajonia.

La medida fue adoptada por considerarse que entre los habitantes de la totalidad del bloque hay alta probabilidad de infección por contacto directo con sus vecinos.

Con ello la tasa de contagios en la última semana en esa ciudad se sitúa en 44,86 por 100.000 habitantes; es decir, rozando los 50 por 100.000 habitantes, tope a partir del cual se considera deben establecerse parámetros especiales.

Este brote sigue al detectado esta semana en siete bloques de viviendas del popular distrito berlinés de Neukölln, donde quedaron en cuarentena 370 hogares.

Junto a esos casos entre edificios de viviendas se ha desatado la alarma asimismo en el país por las infecciones aparecidas entre trabajadores de mataderos y plantas de productos cárnicos. El caso más reciente se ha dado en Gütersloh, en el oeste del país, con 650 positivos, según alertaron ayer las autoridades sanitarias del "Land" de Renania del Norte-Westfalia, donde se encuentra esa ciudad.



Se estima que el cómputo de contagios podría ser superior, ya que en esa empresa cárnica, Tönnies, han trabajado hasta 7.000 personas en los últimos tiempos.



La planta quedó cerrada anoche, mientras se trata de identificar a todas las personas que hayan estado en contacto con los afectados, sean compañeros o familiares.



Alemania en su conjunto ha reactivado prácticamente toda su vida pública y económica. Hasta ahora, en el país se verificaron 187.764 contagios, según cifras del Instituto Robert Koch (RKI), competente en la materia. 174.100 son pacientes recuperados, mientras que la cifra de víctimas mortales se sitúa en 8.85

¿Segunda ola de COVID-19?

¿Sigue mutando el coronavirus SARS-CoV-2? ¿Se está atenuando? ¿Habrá una segunda oleada? ¿Son preocupantes los rebrotes en China, Irán, Alemania o España? El microbiólogo español Ignacio López-Goñi le contestó a EFE estas y otras preguntas y afirma: "El virus ni se está debilitando ni se está haciendo más virulento".

"Cuando hablamos de mutaciones (variaciones) podemos pensar que siempre es malo, que el virus muta para hacerse más virulento, pero no tiene por qué ser así. Lo habitual es que cuando un virus pasa de una especie animal a otra, al principio exista una alta frecuencia de mutaciones, pero con el tiempo el virus se adapta a su nuevo hospedador -en este caso los humanos-, expresó. Y agregó que "se puede esperar, incluso, que en este proceso de adaptación el virus vaya perdiendo virulencia, pero esto suele ser un proceso lento que dura muchos meses.

Frente a la pregunta ¿habrá una segunda oleada de la pandemia? El catedrático manifestó que "certezas no hay, no lo sabemos, pero sí se pueden hacer estimaciones. Podemos ver lo que pasó en otras pandemias, en concreto en las tres de gripe del siglo XX. En las de 1918, 1957 y 1968 las segundas y terceras oleadas fueron peores que las primeras, pero sabemos que este coronavirus no es como el virus de la gripe. Que haya segundas oleadas más fuertes es una posibilidad, pero no lo sabemos a ciencia cierta.

Otra posibilidad es que sigan existiendo olas recurrentes más o menos intensas durante un par de años. Y una tercera opción es que se den pequeños rebrotes sin un patrón claro. Y que quizás acabe siendo un virus estacional que aparezca los inviernos, lo cual tampoco es buena noticia porque se sumaría a la lista de virus respiratorios que ya sabemos que dan problemas y, si coincide además con la gripe normal, sería un inconveniente".

Respecto a los rebrotes de coronavirus, manifestó que "estos rebrotes nos indican que no hemos vencido a la pandemia. El virus lo hemos controlado con el confinamiento, pero está ahí, por eso son tan importantes las medidas que cada persona pueda implementar para evitar contagios y el rastreo del virus, que depende de las autoridades sanitarias.Los rebrotes son preocupantes en el sentido de que muestran que el virus no se ha extinguido".