Reapareció Cristina Fernández con dura crítica a Mauricio Macri

La candidata a vicepresidente del Frente de Todos, Cristina Fernández, habló por primera vez luego de ganar las PASO y afirmó que el país está en un momento desesperante, “casi inmanejable”. Acusó a Mauricio Macri de tomar medidas para “hacer daño a la sociedad”.

No lo hizo con rodeos. “Subir el dólar porque votaste a fulanito... Eso no se hace. No es de buen ser humano. Es de mal ser humano hacer eso”, dijo, en referencia a las medidas adoptadas por el oficialismo tras el resultado de las primarias, y a la conferencia de prensa en la que, luego de la derrota, Macri cuestionó a parte del electorado.



Realizó estas críticas durante un acto en la Facultad de Periodismo de La Plata, donde presentó su libro, “Sinceramente”.

“Todavía me duran las sensaciones ambivalentes. Sabíamos que íbamos a ganar pero no por tanta diferencia de votos. Hablaban de una ventaja de 9 puntos en Nación y 10 en Provincia. No creía mucho.



Me pasaron con Alberto mesas testigo y cuando me dieron los resultados fue muy fuerte. Sensación ambivalente: alegría por poder concretar la esperanza de tanta gente, pero al mismo tiempo. recuerdo que fueron 12 años de pagar y pagar.



Pagamos el corralito, Néstor pagó, el pueblo pagó y ahora estamos acá. Dejamos un país encaminado. Y de repente entonces, después de ocho años, en apenas tres años y pico volver a que todo este peor, casi inmanejable”.