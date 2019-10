Reanudan transporte en Ecuador; hay bloqueo de rutas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El movimiento indígena y los sindicatos de trabajadores de Ecuador dijeron ayer sábado que mantienen activa las protestas y continuarán en las calles en todo el país hasta que el presidente Lenín Moreno desista de las medidas fiscales.

La protesta comenzó el jueves con la decisión de los transportistas de suspender el servicio para presionar al gobierno a derogar su decisión de poner fin a los subsidios al diésel y la gasolina extra, a la que se fueron sumando movimientos sociales, indígenas y estudiantes.



Sin embargo, el sindicato desistió la noche del viernes de su protesta y retomó paulatinamente la operación de sus unidades de ómnibus y taxis, pese a no tener ningún acuerdo con el gobierno, según sus líderes.



“Continuamos con la protesta en cada uno de nuestros territorios. No nos va a debilitar el alza de paro de los transportisas (...), el movimiento indígena está en movilización indefinida en todo el país”, dijo Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador.



Sostuvo que varias carreteras a lo largo del país están bloqueadas por comunidades indígenas.



Las protestas del jueves se tornaron violentas en varios ciudades del país, registrando disturbios y destrozos de bienes públicos, lo que obligó a Moreno a declarar un estado de excepción por 60 días y a detener a unas 379 personas.



El mandatario ha dicho que no desistirá de su decisión de poner fin a los subsidios, que han estado vigentes por décadas, y que está abierto al diálogo para evaluar medidas de compensación para los sectores que se vean más afectados.



Anunció que estudia una revisión de las tarifas para el transporte en todas sus modalidades, pero que no será proporcional a los nuevos precios de los combustibles.